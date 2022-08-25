Губернатор Петербурга нашёл след Ходорковского* в истории со сносом исторических зданий в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала 78 прокомментировал последние градозащитные скандалы в Петербурге. По его словам, в ситуации разбирается «ленинградец», глава СК РФ Александр Бастрыкин, но инициировали разбирательство муниципальные депутаты, которые хотят раскачать политическую обстановку.
«Мы поддерживаем инициативы Следственного комитета по изменению федерального и городского законодательства. Александр Иванович Бастрыкин — очень опытный юрист. Он наш, ленинградец, очень любит наш город, заботится о нем и пытается выяснить, в чем проблема. Если есть нарушения законодательства чиновниками, то они должны нести наказание. Если нарушений нет, то тогда нужно вносить необходимые изменения, раз этого требует обстановка. Мы поддерживаем инициативу, с которой выступил Александр Иванович. После того, как депутаты Законодательного собрания вернутся с каникул, мы тоже внесем соответствующие изменения в городское законодательство», — отметил губернатор.
При этом он добавил, что ему тоже многое не нравится в сносах домов в городе, но закон есть закон: если выдана разрешительная документация, то с этим ничего не поделать. Например, подчеркнул он, его расстроил снос кинотеатра «Слава». Беглов добавил, что уточнил и ему сообщили, что на месте кинотеатра не будет построено жильё.
Он обратил внимание, что ситуацию подогревают силы «извне». «55 депутатов [которые обратились в СК], они являются частью блока оппозиционных партий. Они избрались при поддержке запрещённой организации «Открытая Россия» Михаила Ходорковского (признан иноагентом) … Эти деятели, они убежали из РФ, но продолжают работу из США. Их мало интересуют вопросы города, их интересует политическая борьба и подготовка общественного мнения к будущим выборам», — добавил он.
*Включён в реестр Минюста физлиц-иноагентов.