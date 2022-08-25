Губернатор Петербурга нашёл след Ходорковского* в истории со сносом исторических зданий в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала 78 прокомментировал последние градозащитные скандалы в Петербурге. По его словам, в ситуации разбирается «ленинградец», глава СК РФ Александр Бастрыкин, но инициировали разбирательство муниципальные депутаты, которые хотят раскачать политическую обстановку.



«Мы поддерживаем инициативы Следственного комитета по изменению федерального и городского законодательства. Александр Иванович Бастрыкин — очень опытный юрист. Он наш, ленинградец, очень любит наш город, заботится о нем и пытается выяснить, в чем проблема. Если есть нарушения законодательства чиновниками, то они должны нести наказание. Если нарушений нет, то тогда нужно вносить необходимые изменения, раз этого требует обстановка. Мы поддерживаем инициативу, с которой выступил Александр Иванович. После того, как депутаты Законодательного собрания вернутся с каникул, мы тоже внесем соответствующие изменения в городское законодательство», — отметил губернатор.