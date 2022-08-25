В Заксобрании получили три сотни заявок в Общественный штаб по реновации. Среди желающих — Валуев

В Законодательном собрании Петербурга завершили приём заявок для участия в Общественном штабе по закону о комплексном развитии территорий (реновации). Как рассказал журналистам 25 августа спикер городского парламента Александр Бельский, всего желающих оказалось 288 человек.

«Мы будем смотреть, как формировать штаб, связываться с людьми, проверять заявки. Мы видим большое количество заявок от жителей районов, где много домов попадают под закон о реновации. Скорей всего, от тех районов, где больше 200 таких домов, будет по 4 человека в штабе», — отметил он. По словам Бельского, среди заявок есть и те, которые поступили от жителей центра, но там нет типовых панельных домов, которые потенциально могут быть реновируемы. Скорей всего, отметил спикер, штаб от этих районов будут представлять депутаты Заксобрания.