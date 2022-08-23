Бывший сотрудник органов опеки Петербурга арестован по делу об изготовлении детского порно

Московский районный суд Петербурга изолировал от несовершеннолетних предполагаемого изготовителя детского порно. Тот возражал.



Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, 23 августа суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Дмитрия Степанова. В камере ему предстоит обживаться как минимум до 16 октября.



Степанову предъявлено обвинение в изготовлении материалов с порнографическим изображением несовершеннолетнего (242.1 УК) и использовании для этого «моделей» младше 14 лет (242.2). Процесс проходил в закрытом режиме.

