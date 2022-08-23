Бывший сотрудник органов опеки Петербурга арестован по делу об изготовлении детского порно

Московский районный суд Петербурга изолировал от несовершеннолетних предполагаемого изготовителя детского порно. Тот возражал.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, 23 августа суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Дмитрия Степанова. В камере ему предстоит обживаться как минимум до 16 октября.
Степанову предъявлено обвинение в изготовлении материалов с порнографическим изображением несовершеннолетнего (242.1 УК) и использовании для этого «моделей» младше 14 лет (242.2). Процесс проходил в закрытом режиме.
«Вину не признал», — уточнили в суде.
По версии следствия, арестованный разделил нездоровый режиссёрский опыт с двумя товарищами. Троицу задержали в Петербурге, Ленобласти и Подмосковье. При обыске одного в квартире на Бассейной нашли настенную галерею обнажённых детей. Двоим фигурантам 55 лет, третьему 44 года. Как писала «Фонтанка», в прошлом Степанов работал в органах опеки Московского района Петербурга. Следователи полагают, что заманивать несовершеннолетних он начал ещё тогда, среди жертв подросток, который официально находится под опекой фигуранта.