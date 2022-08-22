Вся квартира в голых мальчиках. СК вынимает из двух столиц, заподозренных в детском порно

Полицейские айтишники показали – куда, а Следственный комитет Петербурга туда и зашел. Двое уже в кабинетах, третьего везут из столицы. Всем вменяют порнографию в стиле «НЮ», а они не очень и отпираются. Тем более, что один из фигурантов начинал заманивать несовершеннолетних, еще работая в опеке. «Фонтанка» узнала, как можно скрыть квартиру, полностью обставленную фотографиями обнаженных мальчиков.

Следственный комитет Петербурга провел 22 августа ряд обысков в Москве и культурной столице. Уголовное дело возбуждено по части второй статьи 242.2 УК – «Использование несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов в отношении двух и более лиц». По информации «Фонтанки», в основу материалов легли мониторинг, расчеты и сравнительное исследование-поиск по нужным фотографиям. Эти данные предоставило Управление «К» МВД РФ (подразделение IT-специалистов).

Заход СК «Фонтанка.ру»

К обеду, 22 августа двое задержанных петербуржцев (им по 55 лет) уже находились в следствии, где объясняли, как на их скрытых аккаунтах оказались фотографии несовершеннолетних, если корректно написать, – в позах и голых. К тому же, при обыске у одного из них (на улице Бассейной) оперативники не смогли пройти мимо настенной галереи обнаженных детей.

Две оттуда Фото: «Фонтанка.ру» Две оттуда Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Как нам подсказали, картины в рамках были столь откровенны, что любой водопроводчик или, допустим, электрик, зашедший на ремонт чего-нибудь, не смог бы не сделать соответствующий вывод. Но вывод – это ладно, а ведь любой мог сообщить куда следует по поводу этого. Так что, конспирация заключалась в том, что посещали квартиру только коллеги-педофилы.



Третьего подозреваемого (44 года) задержали в городе Клин Московской области, откуда он и родом. Его доставляют в Петербург.

Всем для начала вменяется несколько конкретных эпизодов с детьми, не достигшими 16-летнего возраста. Так, например, среди потерпевших – два брата из Ленинградской области. Когда-то их бросила мать, уехав по любви в Херсон. По версии следствия, подозреваемые заманили детей через социальные сети. Причем, над одним из них официально установлена опека, задержанным Степановым. И это произошло не вчера, а несколько лет назад, когда он работал в органах опеки Московского района Петербурга.

