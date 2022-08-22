Академия Вагановой ищет сбежавшего сотрудника. Из документов у него — усы и хвост

Академия балета имени Вагановой просит петербуржцев помочь в поисках кота. Пушок появился после приказа Николая Цискаридзе, переловил всех крыс и исчез, не узнав о перспективе личного счастья.

Как сообщили «Фонтанке» в академии 22 августа, Пушок пропал больше недели назад. Сотрудники прочесали дворы и окрестности улицы Зодчего Росси, 2, добежали до сада Аничкова дворца, где был замечен похожий хвост, но пропажу не нашли. Говорят, «искискискались», но Пушок не отзывается.

Коты во дворы академии вернулись меньше полугода назад. В отличие от крыс, они завелись не сами по себе, а с подачи работников и санкции ректора Николая Цискаридзе. Двоих крысоловов привезли из Луги. В академии к ним привязались. Как рассказывают, охотники со своими обязанностями справляются на отлично, друг с другом ладят.

Летом было решено осчастливить их и поселить двух кошек — их привезли на днях, но Пушок с потенциальными подругами познакомиться не успел.



«Очень скучаем и переживаем», — говорят в академии и просят вернуть Пушка или сообщить, если видели похожего кота, по телефонам: 456-07-65, 8-911-710-74-43.

