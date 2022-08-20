Aston Martin DB5 агента 007, принадлежавший Шону Коннери, продали дороже, чем ожидали

Легендарный серебристый Aston Martin DB5 1964 года, принадлежавший Шону Коннери, ушел с молотка. Машину продали за 2,4 миллиона долларов, сообщает CNN.



Эта модель Aston Martin – одна из машин, на которых ездил главный герой бондианы. Шон Коннери, исполнявший роль Джеймса Бонда, использовал ее в «Голдфингере» (фильм 1964 года). Такую же машину он приобрел в октябре 2020 года, незадолго до смерти.

Покупатель автомобиля Шона Коннери не назван. Однако отмечается, что машину предполагали продать максимум за 1,8 млн долларов.