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    Финляндия решила инвестировать в укрепление границы с Россией и военный потенциал

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    15 комментариев

    Финляндия готова инвестировать в укрепление границы с Россией. Об этом 15 августа заявила финский премьер-министр Санна Марин, передает ТАСС.

    «Мы должны быть уверены в том, что у Финляндии в будущем будет достаточный военный потенциал, и мы работаем над его укреплением», — добавила она.

    По словам финского премьера, страна уже вложила большую сумму в новые истребители и готова инвестировать еще больше в будущем.

    «У страны есть агрессивный сосед, мы не можем быть наивными. Мы должны быть готовы к возможным угрозам в будущем», — заявила Санна Марин по итогам пресс-конференции встречи премьер-министров стран Северной Европы в Осло.

    Несколько дней назад стало известно, что Финляндия и Эстония договорились о намерении объединить свои системы противоракетной обороны. Объединение финской и эстонской ПРО «позволит закрыть Финский залив для российских военных кораблей».

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    Комментарии 15

    piterez15 Авг 2022 в 19:13
    У меня не лестнице есть сосед, когда он трезвый - милый, душевный и приятный, но когда выпьет превращается в такую дрянь, что только перегородка с его половиной и спасает... Так выпьем за то, чтоб сосед был всегда трезвый и перегородочка тоже, кто его знает...
    +1−1
    26092824115 Авг 2022 в 19:09
    - Вам не приходилось, гражданин, бывать когда-нибудь в лечебнице для душевнобольных? - Бывал, бывал и не раз! Где я только не бывал! Жаль только, что я не удосужился спросить у профессора, что такое шизофрения. Так что вы уж сами узнайте это у него.©
    +0−1
    Алик-115 Авг 2022 в 18:57
    Интересно, сколько финская премьер-министр лично пережила агрессий от соседа? Или она просто зачитала с бумаги слова из своей роли, которую ей подложили для того спектакля?
    +1−1
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