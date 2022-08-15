Финляндия решила инвестировать в укрепление границы с Россией и военный потенциал

Финляндия готова инвестировать в укрепление границы с Россией. Об этом 15 августа заявила финский премьер-министр Санна Марин, передает ТАСС.



«Мы должны быть уверены в том, что у Финляндии в будущем будет достаточный военный потенциал, и мы работаем над его укреплением», — добавила она.



По словам финского премьера, страна уже вложила большую сумму в новые истребители и готова инвестировать еще больше в будущем.



«У страны есть агрессивный сосед, мы не можем быть наивными. Мы должны быть готовы к возможным угрозам в будущем», — заявила Санна Марин по итогам пресс-конференции встречи премьер-министров стран Северной Европы в Осло.

