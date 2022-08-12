«Внутреннее море НАТО». Эстония и Финляндия хотят «закрыть» Финский залив для российских кораблей

Финляндия и Эстония договорились о намерении объединить свои системы противоракетной обороны. Об этом 12 августа заявил эстонский министр обороны Ханно Певкур в интервью газете Iltalehti.



По его словам, это будет сделано, когда Финляндия вступит в НАТО.



«Нам нужно интегрировать нашу береговую оборону. Дальность действия эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива. Это значит, что мы объединяем нашу ПРО и делимся друг с другом всей информацией», — сказал Певкур.

