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    «Внутреннее море НАТО». Эстония и Финляндия хотят «закрыть» Финский залив для российских кораблей

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    Финляндия и Эстония договорились о намерении объединить свои системы противоракетной обороны. Об этом 12 августа заявил эстонский министр обороны Ханно Певкур в интервью газете Iltalehti.

    По его словам, это будет сделано, когда Финляндия вступит в НАТО.

    «Нам нужно интегрировать нашу береговую оборону. Дальность действия эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива. Это значит, что мы объединяем нашу ПРО и делимся друг с другом всей информацией», — сказал Певкур.

    Он отметил, что объединение финской и эстонской ПРО «позволит закрыть Финский залив для российских военных кораблей».

    «Балтийское море будет внутренним морем НАТО, когда к НАТО присоединятся Финляндия и Швеция. Ситуация изменится по сравнению с тем, что есть сегодня», — уверен министр.

    Также Певкур рассказал, что Эстония решила закупить новое оружие на 800 миллионов евро, в частности республика намерена приобрести американские ракетные системы HIMARS.

    9 августа президент США Джо Байден подписал протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Америка стала 23-й страной альянса из 30, ратифицировавшей соглашения. Процесс пока серьезно тормозит Турция. 12 августа в Анкаре заявили, что Финляндия и Швеция пока не выполнили обязательства по экстрадиции членов Рабочей партии Курдистана, которую турки считают террористической.

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