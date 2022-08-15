Военное положение на Украине продлили до 21 ноября: новости вокруг спецоперации за 15 августа

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины . Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 15 августа.

Верховная Рада Украины продлила всеобщую мобилизацию и военное положение в стране до 21 ноября. Военное положение и всеобщая мобилизация действуют на территории Украины с 24 февраля. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет во время военного положения ограничен выезд из Украины, также в стране действует комендантский час, свобода передвижения граждан может быть ограничена.

Apple потребовала от RuTube скрыть в приложении контент российских государственных средств массовой информации или сделать его доступным только для россиян. В противном случае приложение грозятся удалить из AppStore через 2 недели. Как сообщает РИА Новости, RuTube ограничил доступ к приложению для пользователей из большинства стран — раньше скачать его могли в 171 стране мира, теперь — только в России, Казахстане и Республике Беларусь. Сервис назвал такой шаг вынужденным, но необходимым для того, чтобы «дать пользователям ожидаемый новый функционал».

Центробанк сдвинул срок подготовки обзора денежно-кредитной политики

Центральный банк России перенес срок подготовки обзора денежно-кредитной политики (ОДКП) с 2022 года на 2023 год. В сентябре текущего года ЦБ опубликует обновленный план аналитических работ и мероприятий.

— Кардинальное изменение внешних условий для российской экономики в начале 2022 года, связанное с усилением внешних торговых и финансовых ограничений и введением мер по контролю за движением капитала, фундаментальным образом повлияло на условия проведения денежно-кредитной политики. В связи с этим качественное подведение итогов ОДКП невозможно без учета и дополнительного осмысления новой реальности для российской экономики, — цитирует сообщение регулятора ТАСС. — Поэтому Банк России перенес сроки завершения ОДКП на середину 2023 года.

