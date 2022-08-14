В Туркменистане муж жестоко наказал жену за визит в парикмахерскую

В интернете стал вирусным ролик из Туркменистана. На нем мужчина заходит в женскую парикмахерскую, толкает на пол и бьет свою жену. Судя по его выкрикам, в ярость его привело то, что супруга решила навести красоту, не поставив мужа в известность.

Сцена снята тайком на мобильный телефон — скорее всего, работницей или посетительницей парикмахерской. На ролике видно, что мужчина сначала кричит на женщину, потом толкает и, когда женщина падает на пол, бьет. Попав под горячую руку, в сторону отлетает даже парикмахерское кресло. Подробности первой сцены скрыты за спинами женщин, которые возмущаются, но боятся вступиться за пострадавшую. Потом мужчина выходит, хлопнув дверью, но через несколько секунд возвращается и уже на камеру наносит несколько жестоких ударов женщине кулаками и ногами.

По данным портала Turkmen.news, происшествие, возможно, произошло в одном из домов в районе Кёши близ Ашхабада, где в элитных высотках на первом этаже работают салоны красоты.

«Мужчина ругается на свою жертву на туркменском языке, в переводе на русский его слова означают: «Сколько тебя можно искать? За*** шататься, где попало!» — пишут на портале.

Turkmen.news также сообщает, что салоны красоты считаются в Туркменистане непристойными заведениями с тех пор, как новоизбранный в 2022 году президент Сердар Бердымухамедов (сын второго президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова) выпустил закон, запрещающий ряд косметических услуг.