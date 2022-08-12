Путин провел заседание с членами Совбеза и заслушал доклад Шойгу

На встрече присутствовали министр обороны Сергей Шойгу, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Государственной думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и глава ФСБ Александр Бортников.

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Встреча прошла в режиме видеоконференции, передает 12 августа телеканал «Россия 24».

«У нас сегодня в повестке дня вопросы обеспечения безопасности в прямом смысле этого слова на военном направлении. Докладчик — министр обороны РФ Сергей Кужугетович Шойгу», — сказал Путин во время совещания, находясь в Ново-Огарево.



Какие конкретно темы поднимались во время совещания, не уточняется.

