    Пробки

    3/10

    usd60.62eur62.52
    Погибший с АврорыНам здесь не радыКуда пойти на выходныхОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Путин провел заседание с членами Совбеза и заслушал доклад Шойгу

    4377
    17 комментариев

    Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Встреча прошла в режиме видеоконференции, передает 12 августа телеканал «Россия 24».

    На встрече присутствовали министр обороны Сергей Шойгу, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Государственной думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и глава ФСБ Александр Бортников.

    «У нас сегодня в повестке дня вопросы обеспечения безопасности в прямом смысле этого слова на военном направлении. Докладчик — министр обороны РФ Сергей Кужугетович Шойгу», — сказал Путин во время совещания, находясь в Ново-Огарево.

    Какие конкретно темы поднимались во время совещания, не уточняется.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 17

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close