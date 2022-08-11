В приложении «Госуслуги Авто» заработал сервис для оформления европротокола

Минцирыф России запустило в приложении «Госуслуги Авто» сервис «Европротокол онлайн», позволяющий оформлять ДТП без вызова сотрудников ГИБДД и заполнения бумажных документов. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба министерства.
Для оформления электронного европротокола у обоих участников ДТП должны быть подтвержденные учетные записи на Госуслугах. Приложение «Госуслуги Авто» при этом может быть установлено только у одного, второму нужно будет лишь подтвердить верность данных по сгенерированной в приложении ссылке. Кроме того, как и для обычного европротокола, в ДТП не должно быть пострадавших или поврежденного имущества, кроме транспортных средств участников.
В приложении необходимо будет указать информацию о попавших в ДТП машинах и полисах ОСАГО, описать обстоятельства аварии, сфотографировать нарисованную схему ДТП и место происшествия и указать информацию о разногласиях и повреждениях транспортных средств. Если участники решили оформить европротокол на бумаге, сервис поможет дополнить его фотофиксацией. При оформлении приложение автоматически заполнит форму данными из госуслуг, а извещение в страховую компанию поступит онлайн.
Возмещение по электронному европротоколу составит до 400 тысяч рублей при наличии фотоциксации и отсутствии разногласий. Если водители не пришли к консенсусу, но сфотографировали повреждения, или наоборот, возместить можно будет до 100 тысяч рублей. Если нет ни фото, ни согласия между водителями, получить возмещение по европротоколу не получится, придется вызывать ГИБДД.
Приложение «Госуслуги Авто» запустили в сентябре 2021 года. Оно позволяет хранить СТС в электронном виде, предъявлять его так инспекторам ГИБДД и передавать другому человеку, получать уведомления и оплачивать штрафы онлайн, получать выписку из реестра транспортных средств, а также записываться в ГИБДД для регистрации авто или замены прав. В будущем планируют сделать в нем возможность загружать и предъявлять в электронном виде водительское удостоверение.