В приложении «Госуслуги Авто» заработал сервис для оформления европротокола

Для оформления электронного европротокола у обоих участников ДТП должны быть подтвержденные учетные записи на Госуслугах. Приложение «Госуслуги Авто» при этом может быть установлено только у одного, второму нужно будет лишь подтвердить верность данных по сгенерированной в приложении ссылке. Кроме того, как и для обычного европротокола, в ДТП не должно быть пострадавших или поврежденного имущества, кроме транспортных средств участников.

В приложении необходимо будет указать информацию о попавших в ДТП машинах и полисах ОСАГО, описать обстоятельства аварии, сфотографировать нарисованную схему ДТП и место происшествия и указать информацию о разногласиях и повреждениях транспортных средств. Если участники решили оформить европротокол на бумаге, сервис поможет дополнить его фотофиксацией. При оформлении приложение автоматически заполнит форму данными из госуслуг, а извещение в страховую компанию поступит онлайн.

Возмещение по электронному европротоколу составит до 400 тысяч рублей при наличии фотоциксации и отсутствии разногласий. Если водители не пришли к консенсусу, но сфотографировали повреждения, или наоборот, возместить можно будет до 100 тысяч рублей. Если нет ни фото, ни согласия между водителями, получить возмещение по европротоколу не получится, придется вызывать ГИБДД.