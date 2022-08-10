У экс-редактора Первого канала Овсянниковой проходят обыски

Сотрудники полиции пришли с обысками в дом бывшей сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой. Об этом утром 10 августа рассказал адвокат Дмитрий Захватов.
По словам Захватова, обыски проходят по уголовному делу о фейках про ВС РФ (статья 207.3 УК РФ).
«Силовики отказались дожидаться адвоката и вломились в дом. Однако оставили номер телефона следователя. По всей видимости, придётся мне «ловить» Марину непосредственно в отделе. Уголовное дело возбуждено по статье 207.3 УК РФ в ГСУ СК России», — написал он в своем Telegram-канале.
В середине июля Овсянникову задержали в Московской области. Затем стало известно, что в отношении нее составили протокол о дискредитации ВС РФ. Вскоре бывшего редактора Первого канала оштрафовали на 50 тысяч рублей.