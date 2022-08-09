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    Южное шоссе в Петербурге затопило. Виной могут быть торговцы

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    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    В Петербурге появилось новое «озеро». Одну из улиц во Фрунзенском районе залило так, что колёса легковушек погружаются в воду чуть ли не наполовину.

    Видеозапись, на которой видна огромная лужа, 9 августа была опубликована в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте». Ролик был сделан в районе станции Сортировочная.

    В пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД) рассказали, что затопление дороги связано с мусором в лотках водоотводного канала.

    «Мусор скапливается после работы стихийного рынка, который разворачивается во Фрунзенском районе каждые выходные. Продавцы после окончания торговли сбрасывают мусор в водоотводный канал, расположенный поблизости. В этот раз ситуация усугубилась ливневыми дождями, прошедшими в конце прошлой недели», — сообщили там.

    В ОЖД добавили, что сотрудники расчищают канал с 8 августа. Планируется привлечь технику, поскольку, по приблизительным оценкам, объём мусора может достигать 20 кубометров. Железнодорожники вытащили уже около семи кубометров, работы продолжатся до конца недели.

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