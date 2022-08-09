Южное шоссе в Петербурге затопило. Виной могут быть торговцы

В Петербурге появилось новое «озеро». Одну из улиц во Фрунзенском районе залило так, что колёса легковушек погружаются в воду чуть ли не наполовину.



Видеозапись, на которой видна огромная лужа, 9 августа была опубликована в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте». Ролик был сделан в районе станции Сортировочная.



В пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД) рассказали, что затопление дороги связано с мусором в лотках водоотводного канала.

