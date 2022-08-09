Девятиклассницу из Петербурга нашли мертвой в ванной комнате

Ученица девятого класса погибла в Красногвардейском районе Петербурга. Тело девочки нашла ее мама, зайдя в ванную комнату ранним утром. Об этом «Фонтанке» стало известно 9 августа.
Звонок в службу 112 поступил накануне около шести часов утра. Звонила 37-летняя жительница дома на проспекте Энергетиков. Она рассказала, что нашла свою 15-летнюю дочь мертвой. На место выехала следственно-оперативная группа. Девочка была в ванной, предварительно, смерть наступила от асфиксии. Тело направили в морг для установления точной причины смерти.
По данным «Фонтанки», школьница росла в полной семье — с матерью и отчимом. Женщина в беседе с полицией упомянула, что дочь страдала избыточным весом и очень из-за этого переживала.