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    Девятиклассницу из Петербурга нашли мертвой в ванной комнате

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    Ученица девятого класса погибла в Красногвардейском районе Петербурга. Тело девочки нашла ее мама, зайдя в ванную комнату ранним утром. Об этом «Фонтанке» стало известно 9 августа.

    Звонок в службу 112 поступил накануне около шести часов утра. Звонила 37-летняя жительница дома на проспекте Энергетиков. Она рассказала, что нашла свою 15-летнюю дочь мертвой. На место выехала следственно-оперативная группа. Девочка была в ванной, предварительно, смерть наступила от асфиксии. Тело направили в морг для установления точной причины смерти.

    По данным «Фонтанки», школьница росла в полной семье — с матерью и отчимом. Женщина в беседе с полицией упомянула, что дочь страдала избыточным весом и очень из-за этого переживала.

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