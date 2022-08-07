«Он очень сильно болеет за Россию». Депутат Госдумы пообещал убить немецкого журналиста в эфире «России-1»

«Я хочу этому нацику, а мне наплевать, сказать: мы все придём и всех вас убьём. Я туда поеду, и если я его там увижу…» — заявил Журавлёв о немецком журналисте.

Ведущий программы Евгений Попов заявил, что Журавлёв «перешёл красную черту». По его словам, депутат регулярно «ездит на фронт», и его «эмоции достигают немыслимых пределов».



«По-моему, Алексей Журавлёв желал смерти не немецким пропагандистам, а наёмникам. Мы после этого разговаривали с ним, и я попросил его не угрожать смертью в моей программе больше никогда. Я понимаю высокий эмоциональный накал у Алексея Александровича, потому что он регулярно ездит на фронт. Конечно, печально, что эмоции достигают немыслимых пределов, — цитирует Попова «Подъём». — Тем не менее я считаю, что Алексей Александрович перешёл красную черту. Но он патриот, он очень сильно болеет за Россию, переживает. И радостный доклад псевдорепортажа Bild о том, как классно немецкие гаубицы с чуть переделанными со времён Вермахта крестами бьют русских, вполне может вызвать бурную реакцию у любого человека. Перебор, но когда гибнут друзья, соседи, всякое может быть».