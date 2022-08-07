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    «Он очень сильно болеет за Россию». Депутат Госдумы пообещал убить немецкого журналиста в эфире «России-1»

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    smotrim.ru

    Депутат Госдумы, член фракции ЛДПР Алексей Журавлёв пригрозил убийством немецкому журналисту. Заявление российский парламентарий сделал в эфире телеканала «России-1» 6 августа.

    Журавлёв эмоционально отреагировал на критику программы «60 минут» в эфире телеканала Bild. Немецкие журналисты возмутились тем, что Евгений Попов, ведущий российской программы и депутат Госдумы, назвал «нациком» репортера из Германии, освещающего ход боевых действий с украинской стороны.

    «Я хочу этому нацику, а мне наплевать, сказать: мы все придём и всех вас убьём. Я туда поеду, и если я его там увижу…» — заявил Журавлёв о немецком журналисте.

    Ведущий программы Евгений Попов заявил, что Журавлёв «перешёл красную черту». По его словам, депутат регулярно «ездит на фронт», и его «эмоции достигают немыслимых пределов».

    «По-моему, Алексей Журавлёв желал смерти не немецким пропагандистам, а наёмникам. Мы после этого разговаривали с ним, и я попросил его не угрожать смертью в моей программе больше никогда. Я понимаю высокий эмоциональный накал у Алексея Александровича, потому что он регулярно ездит на фронт. Конечно, печально, что эмоции достигают немыслимых пределов, — цитирует Попова «Подъём». — Тем не менее я считаю, что Алексей Александрович перешёл красную черту. Но он патриот, он очень сильно болеет за Россию, переживает. И радостный доклад псевдорепортажа Bild о том, как классно немецкие гаубицы с чуть переделанными со времён Вермахта крестами бьют русских, вполне может вызвать бурную реакцию у любого человека. Перебор, но когда гибнут друзья, соседи, всякое может быть».

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