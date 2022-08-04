«Деканто» и тайный несовершеннолетний. Как винный бутик снял с себя вину за продажу бутылки подростку

Фото: ALEX PLAVEVSKI/EPA/ТАСС Поделиться Поделиться





Общественные контролеры, использующие в качестве агентов рано повзрослевших несовершеннолетних, стали настоящим кошмаром алкомаркетов и баров Северной столицы. Сети «Деканто» удалось отбиться от претензий, грозивших полумиллионным штрафом. Проверяющих подвела небрежность и завышенные представления о собственных полномочиях.

Прецедентное решение по делу о продаже алкоголя несовершеннолетнему вынес Мировой суд судебного участка 167 Приморского района 28 июля. Он встал на сторону сомелье-кависта алкогольного магазина на Коломяжском проспекте и постановил прекратить производство по делу о привлечении его к административной ответственности за продажу спиртного 17-летней девушке.



Случай, ставший предметом разбирательства, произошел еще в декабре 2021 года. О нарушении закона заявил инспектор МОО «Совет по контролю соблюдения прав потребителей и противодействию коррупции», следует из материалов дела. Войдя в бутик в компании несовершеннолетней Полины, он объявил, что именно ей продавец несколькими минутами ранее продал бутылку испанского вина, совершенно не заинтересовавшись ее возрастом, и должен за это поплатиться.

Начинающий сомелье растерялся. Девушка, которой он продавал вино, выглядела на все 30, позже объяснил он суду. Признать покупательницу в 17-летней спутнице инспектора он не смог. В итоге инспектор вызвал полицию и материалы с его объяснениями отправились в суд. Согласно КоАП РФ, продавцу грозил штраф до 50 000 рублей, магазину — до 500 000 рублей.



Визиты общественников в алкомаркеты и бары не редкость, бум случается, к примеру, под Новый год или во время каких-то других массовых гуляний, когда из-за увеличения потока гостей персонал нередко теряет бдительность, рассказали «Фонтанке» участники рынка. Персонал ориентирован на то, чтобы при малейшем сомнении просить у посетителей документы. Но зрелый облик молодых людей, которые обычно становятся агентами-провокаторами, может сбить с толку. Нередко проверяющие предлагают решить дело миром, чтобы не беспокоить стражей порядка. Цена вопроса — 10–15 тысяч рублей, знают участники рынка.



«По нашим данным, такие проверки в декабре шли по всему городу. Одни и те же люди гастролировали из магазина в магазин «с подставными несовершеннолетними», — комментирует юрист «Деканто» Мария Николина. По ее словам, обычно в таких делах продавец делает ставку именно на то, что внешний вид покупателя не оставлял никаких сомнений в его совершеннолетии, но суд такие доводы, как правило, не принимает.



Поэтому защита продавца решила пойти другим путем и опротестовала процедуру проверки, в ходе которой якобы был установлен факт нарушения.



Рейды общественного контроля страшат бизнес больше, чем любая официальная инспекция именно из-за того, что они почти никак не регламентированы. «Если проверки государственного контроля жестко регулируются, то «общественный контроль» в интерпретации инспекторов позволяет любому осуществлять проверки и закупки», — комментирует Мария Николина.

Но на помощь ретейлеру может прийти № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» от 21.07.14 г. В нем, в частности, говорится, что организатор общественной проверки должен довести до сведения проверяемой организации информацию о ее сроках, порядке проведения и определения результатов. Также необходимо составить итоговый акт, указав основания для общественной проверки, перечень документов и других материалов, изученных во время ее проведения, и, самое главное, документально подтвержденные факты и обстоятельства нарушения прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений.



Но, вероятно, проверяющие были плохо знакомы с законом, которым регулируется их деятельность. Ни извещения о проверке, ни итогового акта ретейлер не получил, во всяком случае, к материалам дела их не приобщили.

К фиксации фактов инспектор и его агент тоже подошли довольно небрежно. Несмотря на то, что в объяснениях оба указали, что в момент покупки 17-летняя Полина вела видеозапись, к материалам дела ее по непонятной причине не приобщили. Не было и вещественного доказательства в виде той самой бутылки вина — только чек.



Направление для проведения проверки от МОО «Совет по контролю соблюдения прав потребителей и противодействию коррупции» оказалось просроченным. Документ, предоставленный инспектором, действовал с 22 по 29 ноября 2021 года, тогда как визит в магазин на Коломяжском состоялся 2 декабря.

Более того, постановление самой общественной организации требовало письменное согласие родителей на участие подростков в акции «Оградим детей от алкоголя». Документ, предоставленный суду агентом, такой подписью не обладал — в нем лишь значилась фамилия мамы, проживающей в Вологодской области. «По сути, такие общественные организации вовлекают несовершеннолетних в сомнительные мероприятия, склоняя приобретать алкоголь без согласия родителей», — комментирует Мария Николина.

Выслушав стороны, судья прекратил производство по делу. Мотивировочная часть будет опубликована в конце августа. Впрочем, у проверяющих после этого будет возможность обжаловать решение.

Как устроена работа «тайного покупателя»

Объявления о поиске «тайных покупателей» из числа несовершеннолетних без труда можно найти на «Авито». Работу предлагают юношам и девушкам от 14 лет. Среди требований «очень взрослая внешность» и «умение естественно себя вести», также понадобятся согласие от родителей и мобильный телефон с камерой, а иногда и банковская карта. Оплата — от 1000 рублей за смену.



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Корреспондент «Фонтанки» позвонил по одному из таких объявлений, представившись соискателем и получил приглашение на собеседование. «Задача зайти в магазин, я тебе даю денег, покупаешь или бутылку пива или шампанского, фиксируешь на телефон факт продажи, берешь чек у продавца, выходишь из магазина, говоришь нам, что ты купила, мы заходим все вместе, показываешь паспорт несовершеннолетнего, на этом твоя миссия заканчивается», — объяснил суть работы инспектор РОО «Совета по надзору в сфере торговли и защите прав потребителей» по имени Михаил. После этого агенту рекомендуют уйти в машину, «чтобы не отсвечивать», особенно если проверка проходит в несетевом заведении. «В сетевых более цивильно, а в «24 часа», как правило, [работают приезжие] и очень эмоциональные. Чтоб тебе не слушать, [лучше уйти], а мы им доказываем, что они не правы», — пояснил он.



В день команда двух инспекторов и несовершеннолетнего агента объезжает от 20 до 30 магазинов. «Удачными», как правило, оказываются до 8 закупок. «Фиксированная ставка» за смену — 1000 рублей, плюс 100 рублей за каждую покупку. «Это как волонтерская деятельность, просто мы оплачиваем», — пояснил инспектор при встрече с корреспондентом. Нарушения закона здесь нет: запрещена продажа спиртного несовершеннолетнему, но не запрещена покупка. Сомнения в том, что такие проверки являются провокацией, он отверг, но не исключил, что продавцы сами могут попробовать договориться. «Когда штраф грозит, хочешь такого момента избежать, всякие моменты бывают», — отметил Михаил.



Отвечая на звонок другого корреспондента, который представился мамой соискателя, инспектор пояснил, что проверки совершаются на основании полномочий общественной организации, но в тесной связке с полицией. «Наша задача — выявить и зафиксировать, их задача оформить», — отметил он. «Бывает, инспектора полиции сами говорят, какие нужны магазины, какие не нужны», — добавил Михаил. В сетевые магазины, как правило, стражей порядка вызывают сразу. В магазинах «24 часа» общественный контроль сам составляет акты, а потом относит пачкой в полицию, пояснил он.

Запрещенный прием

Петербургские ретейлеры и бармены расценивают подобные проверки как провокации и попытки вымогательства.

«Когда к нам приходят такие псевдопроверяющие, мы переговоров с ними не ведем. Когда появляется попытка потянуть деньги, мы начинаем вести себя еще более провокационно — включаем видео и начинаем вытягивать [условия] в разговоре», — прокомментировал основатель Bakunin Group Александр Романенко. По его словам, до цифр диалог еще не доходил — проверяющие общественники соблюдают осторожность. До судов пока тоже не доходило. Однако предприниматель вспоминает курьезный случай, когда бармен заподозрил провокацию и попросил у подростка документ, тот швырнул деньги за стойку и схватил бутылку пива, после чего в заведении материализовались общественники с видеокамерами. «Это была настолько нелепая и дешевая провокация, что когда мы сели смотреть видеокамеры и я рассказал, что приедут мои безопасники и полиция и у них будут большие проблемы, они пытались намекать, что готовы мне заплатить, лишь бы я не писал в полицию», — рассказывает Александр Романенко.



Но иногда застигнутые врасплох продавцы отдают деньги. «У них подкованные люди в плане психологии. Они методом шантажа и запугивания доводят кассиров до истерик», — комментирует совладелец сети «Реалъ» Александр Мышинский.

Доходит до совсем «запрещенных приемов». «Подходит человек, ему не продают, подходит другой человек и кладет в сумку [покупку], — рассказывает предприниматель. — При этом часто проверяющие знают, как не попасть под прицел видеокамер. Магазины «24 часа», как я знаю, сидят на абонементе — 50 тысяч рублей ставка — и могут делать что хотят, — говорит он. — Крупные сети тоже получают такое предложение, но не принимают их, предпочитая идти в суды. Иногда штрафы удается опротестовать на основании незаконных методов проверок либо использования труда несовершеннолетних без разрешение родителей».

Галина Бояркова, Евгения Горбунова,

«Фонтанка.ру»

