Рестораны KFC и Pizza Hut в России сменят название. Их владелец окончательно уходит из страны

Американская Yum! Brands полностью уйдет из России. Как говорится в сообщении компании от 3 августа, работающие под ее брендами рестораны KFC и Pizza Hut должны сменить названия.



Ранее сообщалось, что Yum! Brands избавился от российской сети Pizza Hut. Новый владелец, компания «Ной-М», как и ожидалось, изменил название сети на «Пицца Н».



Сейчас Yum! Brands находится «на продвинутой стадии» передачи прав собственности на рестораны KFC в России. Имя локального партнера компания не раскрыла, но отметила, что в заведениях пройдет ребрендинг. «По завершении этого процесса мы полностью покинем территорию России», — заявили в Yum! Brands.

