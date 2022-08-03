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    Рестораны KFC и Pizza Hut в России сменят название. Их владелец окончательно уходит из страны

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    Американская Yum! Brands полностью уйдет из России. Как говорится в сообщении компании от 3 августа, работающие под ее брендами рестораны KFC и Pizza Hut должны сменить названия.

    Ранее сообщалось, что Yum! Brands избавился от российской сети Pizza Hut. Новый владелец, компания «Ной-М», как и ожидалось, изменил название сети на «Пицца Н».

    Сейчас Yum! Brands находится «на продвинутой стадии» передачи прав собственности на рестораны KFC в России. Имя локального партнера компания не раскрыла, но отметила, что в заведениях пройдет ребрендинг. «По завершении этого процесса мы полностью покинем территорию России», — заявили в Yum! Brands.

    В начале марта Yum! Brands заявила о приостановке работы ресторанов KFC в России. Но франчайзинговые точки смогли продолжить работу.

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