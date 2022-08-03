Петербурженка дошла до Конституционного суда из-за списанной коммуналки

Петербурженка 20 лет не могла попасть в свою квартиру, но вынуждена была платить коммуналку за живших на ее квадратных метрах мигрантов. В несправедливости закона, который позволял списывать с нее деньги, должен разобраться Конституционный суд.



Наталья Сивоконина инвалид, ее делами занимается отчим. У женщины в собственности доля в квартире на Купчинской улице, в которой она не была с детства. Отец Натальи, как рассказал «Фонтанке» ее отчим, в 2000-х сменил замки, через какое-то время поселил в комнатах мигрантов. Судебный приказ с требованием к отцу Натальи пустить ее в квартиру датирован 2004 годом, но исполнен по факту не был.

