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    Петербурженка дошла до Конституционного суда из-за списанной коммуналки

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    Петербурженка 20 лет не могла попасть в свою квартиру, но вынуждена была платить коммуналку за живших на ее квадратных метрах мигрантов. В несправедливости закона, который позволял списывать с нее деньги, должен разобраться Конституционный суд.

    Наталья Сивоконина инвалид, ее делами занимается отчим. У женщины в собственности доля в квартире на Купчинской улице, в которой она не была с детства. Отец Натальи, как рассказал «Фонтанке» ее отчим, в 2000-х сменил замки, через какое-то время поселил в комнатах мигрантов. Судебный приказ с требованием к отцу Натальи пустить ее в квартиру датирован 2004 годом, но исполнен по факту не был.

    Два года назад управляющая компания подала на Наталью в суд — за ней как за владельцем квартиры образовался долг в 43 тысячи рублей по коммунальным платежам. Закон оказался на стороне истца. Теперь родные Натальи и юристы просят Конституционный суд вчитаться в кодексы и федеральные правила предоставления коммунальных услуг. Жалоба зарегистрирована в суде.

    Отчим Натальи рассказал «Фонтанке», что освободить жилплощадь от мигрантов удалось только с помощью большого количества жалоб и просьб, в конце концов помог депутат Госдумы. Но и теперь жить в квартире женщина не может — ее отец продал свою долю постороннему человеку, который комнату сдает.

    «Несправедливость всей этой ситуации заключается в том, что заявительница не может пользоваться своей квартирой — и не только из-за другого собственника, но и из-за бездействия государства. Решение суда о доступе в квартиру так и не исполнено, хоть и прошло почти 20 лет, а теперь заявительницу принуждают платить коммуналку за людей, которые проживают там помимо её воли», — добавил юрист и автор жалобы в КС Александр Кальва.

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