Как вляпаться за 20 минут. Петербурженка отбивается от судебных тяжб после короткого знакомства с риелтором

Фото: Александр Казаков/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Жительнице Петербурга пришлось идти по проторенной дорожке, на которой вешками отмечены достижения другого петербуржца, Владимира Худалеева. В его биографии больше сотни судебных тяжб и очередное заявление с обвинениями в мошенничестве.

Валерия, рассказала она «Фонтанке», имела честь краткого знакомства с Худалеевым два года назад, квартиру искала для подруги. Девушки нашли объявление, созвонились с владельцем жилплощади в 21-м доме на Комендантском проспекте и пошли осматривать квадратные метры за 12 тысяч рублей в месяц. Ничего с ходу подписывать не собирались, потенциальная арендатор даже не взяла с собой паспорт. Но Владимир был убедителен, так что под русский «авось» Лера вписала в документ свои данные, и только после этого девушкам удалось коротко побеседовать с соседями.



Соседи намекнули на то, что дела арендодатель ведет как бы не по совести. Пока девушки прозревали, Худалеев забрал договор на два месяца аренды, оставил в комнате ключ и ушел. По словам Валерии, от съема комнаты они отказались примерно через 20 минут после того, как в нее зашли. Ключ не трогали, о решении на Комендантском не жить сообщили Худалееву по телефону.

Через два месяца, ровно в день истечения срока двухмесячной аренды, с номера, знакомого Валерии как контакт Худалеева, пришло сообщение — договор заключен, но никаких платежей по нему не внесено. «Так нельзя», — нравоучительствовал собеседник, который представился как Владимир Евгеньевич (переписка есть в распоряжении «Фонтанки»). На недоумение он ответил ссылкой на пункт договора: направить ключи надо было «исключительно ценным письмом исключительно с описью вложения». Более того, Владимир Евгеньевич знал, что Валерии первым делом придет в голову его оболгать, и у него есть аудиозапись, подтверждающая получение ключей. «Предполагаю, что было бы правильно, если бы вы внесли 3 000 руб. Как вы считаете?» — написал арендодатель.



Через несколько месяцев Валерии пришло уведомление о существовании судебного приказа, по которому она оказалась должна Владимиру 24 тысячи рублей. Приказ она успела отменить. Новая весточка от истца прилетела недавно — Худалеев требует 10 тысяч рублей за комплект ключей, настаивая на том, что Валерия их ему не вернула. С точки зрения ответчика вопрос стоит несколько философски — как вернуть то, что не брал?



Судебное заседание пройдет в Москве — в договоре аренды прописана даже подсудность. Примечательно, что в приказе двухлетней давности и в свежем иске Худалеева не совпадают адреса якобы арендованной квартиры. Валерии еще несколько раз приходилось беседовать с Владимиром Евгеньевичем и, поделилась она наблюдением с «Фонтанкой», у нее создалось впечатление, что он может точно и не помнит, с кем из своих «экс-квартирантов» беседует. Девушка обратилась за помощью в прокуратуру.



Тех, кто не всматривается в пункты кабального договора, много, описывала https://www.fontanka.ru/2020/10/23/69514063/ несколько историй и «Фонтанка». К примеру, Татьяна заплатила за месяц аренды и половину залога, в следующем месяце процедуру повторила и еще через месяц съехала в уверенности, что Худалееву ничего не должна и вряд ли собиралась хранить о нем память. По версии арендодателя, залог она внесла полностью, а вот арендную плату наполовину, что по условиям договора карается штрафом в полмиллиона рублей. Суд встал на сторону Худалеева. Этот же документ у некоторых требовал уведомлять о досрочном выезде только через «Почту России», платить за аренду только с карты Сбербанка. К ответу некоторые пытались призвать Худалеева через заявления о мошенничестве, но полиция Приморского района несколько экзотично отказала. https://www.fontanka.ru/2020/10/26/69518045/ Буквально через ловлю на живца побеседовать с Худалеевым пытались журналисты https://www.youtube.com/watch?v=ezHuvA7tD_Y телеканала «Санкт-Петербург». Поток вопросов петербуржец снес категорическим молчанием. «Пикабу», группы «ВКонтакте», публикации и в других СМИ, жалобы, рассказы, попытки консолидироваться — откровенно дурная слава выльется на человека, который забьет в поисковик данные арендодателя. И все же Владимир Худалеев и его бизнес-модель оказываются непотопляемыми.



С марта 2018 года в базе мировых судей Петербурга хранится информация о 42 делах, в которых Худалеев выступал в качестве истца. В системе ГАС «Правосудие», куда попадают далеко не все дела от мировых судей (Петербург, к примеру, там не представлен), при поиске по ФИО арендодателя выпадает 156 результатов начиная с 2016 года, которые охватывают 27 регионов. Свежих дел несколько.

Уголовное преследование в жизни Худалеева все же присутствовало. Заявление на него написала председатель того самого ТСЖ, под крышей которого провела 20 минут Валерия. Владелец квартиры пришел с претензией, мол, не вы ли на меня пожаловались в районную администрацию из-за незаконной перепланировки. Спор закончился ударом в лицо женщины. Как она рассказывала СМИ, после 10 дней в больнице, где лечили перелом скулы, ей 11 раз отказывали в возбуждении дела. Своего женщина добилась, но пока она настаивала, по делу о причинении легкого вреда здоровью вышли сроки давности, оно было прекращено по нереабилитирующему основанию в феврале 2020 года.



Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»

