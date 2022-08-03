Иностранца насильно усадили в машину и увезли в лес под Петербургом, чтобы он копал себе яму

В МВД 25-летний иностранец, который прибыл в мае на территорию РФ на работу и имел временную регистрацию, обратился накануне около половины шестого дня, стало известно «Фонтанке» 3 августа. Он, по предварительной информации, сообщил, что в восемь вечера 31 июля пятеро мужчин схватили его у служебного входа в кафе. Они отняли у него телефон и заставили онлайн оформить кредит на 35 тысяч рублей.

Потом мужчину якобы посадили в «Ладу Ларгус» и вывезли в лес, где заставили копать яму. При этом у него требовали 100 тыс. рублей. А затем вернули его обратно к кафе.



На следующий день пятеро снова пришли к служебному входу в кафе и отняли у него 35 тыс. рублей.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

