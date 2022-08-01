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    В Хабаровском крае спасают краснокнижного гренландского кита, запутавшегося в рыболовных сетях

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    Автор: Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев

    Еще два-три дня потребуется специалистам для спасения гренландского кита, запутавшегося в рыболовных сетях в водах Охотского моря. Об этом 1 августа рассказал глава Хабаровского края Михаил Дегтярев.

    Спасатели уже срезали с кита почти все снасти, в которых он запутался. Однако надо еще снять веревку с верхней челюсти — здесь нужны специальные инструменты. «Они сейчас изготавливаются в срочном порядке», — добавил Дегтярев в своем Telegram-канале.

    Запутавшегося в сетях кита обнаружили 29 июля. Животное не подпускало к себе катер с людьми и сразу уходило на дно, уточнила министр по делам туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус. Кит находится в стрессе, а сеть угрожает его жизни.

    «В мире насчитывается не более 400 гренландских китов, гибель даже одного станет серьёзным уроном для всей Охотоморской популяции», — рассказала Пунтус.

    Гренландский кит засенен в Красную книгу России с 2001 года. Млекопитающее находится под угрозой исчезновения. Киты не покидают акватории Охотского моря и живут в Шантарском районе.

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