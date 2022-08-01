В Хабаровском крае спасают краснокнижного гренландского кита, запутавшегося в рыболовных сетях

Еще два-три дня потребуется специалистам для спасения гренландского кита, запутавшегося в рыболовных сетях в водах Охотского моря. Об этом 1 августа рассказал глава Хабаровского края Михаил Дегтярев.



Спасатели уже срезали с кита почти все снасти, в которых он запутался. Однако надо еще снять веревку с верхней челюсти — здесь нужны специальные инструменты. «Они сейчас изготавливаются в срочном порядке», — добавил Дегтярев в своем Telegram-канале.