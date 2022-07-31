Рваная челка или дерзкая пикси? 5 причесок знаменитостей, которые легко повторить

Каждой девушке хоть раз в жизни хочется прическу «как у той актрисы» Фото: unsplash.com Поделиться Поделиться





«Ни слова больше!» ответит каждый уважающий себя парикмахер, узнав, что вы хотите одну из этих причесок. Наши коллеги из MarieClaire составили горячую пятерку звездных стрижек и окрашиваний, которые мечтают примерить на себя девушки со всего мира и наверняка смогут повторить стилисты из салона по соседству. Спойлер: в обзоре есть бонус в виде ложечки дегтя — кому такие образы точно не подойдут.



Мисс Калифорния: солнечные локоны Блейк Лайвли

Весь шик такой прически — в цвете Фото: Getty Images Поделиться Поделиться





На первый взгляд ничего сверхъестественного: длинные, слегка подкрученные на концах волосы — стрижка самая простая и непритязательная. Но есть в этом образе нечто цепляющее, завораживающее, что так и манит записаться к парикмахеру.



А на самом деле записываться нужно к колористу, ведь главный фокус тут в оттенке: золотистый блонд с естественной градацией цвета от корней к кончикам. Его счастливая обладательница, актриса Блейк Лайвли, будто только что вернулась с серфинга на калифорнийском пляже, где ее локоны выгорели под ласковым солнышком. Кстати, такое окрашивание очень любят модели Victoria’s Secret. Так что если вам не дают покоя лавры очаровательных ангелочков — ищите хорошего мастера.



Не стоит экспериментировать с золотистым блондом от природы жгучим брюнеткам — он не подойдет вам по цветотипу. А вот светленьким придется в самый раз — подчеркнет естественный цвет, особенно летом — на контрасте с загаром.

Не захочется отращивать: рваная челка Дакоты Джонсон

Челка придает особенный характер образу Фото: Getty Images Поделиться Поделиться





Казалось бы, те же длинные волосы, те же слегка подвитые кончики, но перед нами совсем другой стиль. Причем достигается он не только за счет другого цвета, но и другого акцента. Дакота Джонсон уже много лет носит рваную челку с облегченными прядями у лица и каждый раз выглядит сногсшибательно.



Такое решение визуально сделает черты более пропорциональными, но только если речь об овальной или треугольной форме лица. Рваная челка не украсит «круг» и «квадрат» — для них больше подойдет косой срез.



Привет из 90-х и 2000-х: лесенка Дженнифер Энистон



Лаконичная прическа перекликается с трендами прошлых лет Фото: Getty Images Поделиться Поделиться





Фирменная стрижка главной героини сериала «Друзья» — Рейчел в исполнении Дженнифер Энистон — несколько лет была главным референсом в салонах красоты по всему миру. Узнаваемым стиль сделали русые пряди лесенкой. Теперь, когда сама актриса больше похожа на светскую даму, чем соседскую девчонку, прическа немного трансформировалась. Цвет почти не изменился, а форма сменилась на гладкое удлиненное каре без челки.

Такая модель выгодно подчеркнет черты девушек с треугольной или овальной формой лица. Причем не обязательно ограничиваться только гладкой укладкой — локоны тоже допустимы. Не подойдет удлиненное каре обладательницам квадратного типа лица — геометрия стрижки сделает его черты брутальнее.



Коротко, но женственно: игривая пикси Эммы Уотсон

Смело и красиво, но стоит взвесить все за и против до стрижки Фото: Getty Images Поделиться Поделиться





Вслед за звездой поттерианы избавиться от длинных волос в пользу простой, но дерзкой стрижки решились сотни девушек. Несмотря на то что модель «пикси» подразумевает довольно небольшую длину волос, сама форма позволяет экспериментировать с укладками.



Выбирая стиль Эммы Уотсон, важно помнить о рисках: если результат не понравится, отращивать прежнюю копну придется очень и очень долго. Поэтому стоит заранее пройти тест на совместимость. Пикси не украсит девушку, если у нее прямоугольная форма лица. Это заметно утяжелит его нижнюю часть. А вот «овал» и «круг» будет смотреться прекрасно. Кстати, если добавить объема на корнях, лицо визуально станет уже.

Просто по-королевски: прическа герцогини Кембриджской

Незамысловатую стрижку «делает» качественное окрашивание Фото: Getty Images Поделиться Поделиться





Волосы Кейт Миддлтон — предмет воздыхания девушек, которые мечтают о длинных, ухоженных, естественно и здорово выглядящих волосах. При этом стрижка, которую носит жена принца Уильяма, сложной вовсе не назвать. Опираясь на ее образ, стоит больше внимания уделить цвету. Это должен быть равномерный, глубокий шоколад.

Плюс этой прически в том, что она подойдет практически всем. Разве что не стоит подкручивать локоны внутрь обладательницам широкого лица. А в остальном — полная свобода действий.

