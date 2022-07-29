Украинский суд изменил приговор российскому военному: новости о санкциях и спецоперации за 29 июля

Вадима Шишимарина приговорили к пожизненному заключению, но апелляционный суд заменил его на 15 лет колонии Фото: Евгений Вдовин / 161.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 29 июля.

Суд в Киеве изменил приговор осужденному российскому военному

Апелляционный суд в Киеве изменил приговор российскому военному Вадиму Шишимарину, осужденному за убийство жителя Сумской области. Пожизненное заключение заменили на 15 лет лишения свободы. Как сообщает украинский медиа-проект «Ґрати», суд объяснил это тем, что исключил из него отягчающие обстоятельства. Ранее Шишимарин был осужден за нарушение законов и обычаев войны, совмещенных с умышленным убийством 62-летнего жителя села Чупаховка Александра Шелипова.

В ударе по колонии в Еленовке ДНР обвинила Украину, а Украина — Россию

В результате удара по колонии в Еленовке погибли более 50 человек, десятки пострадали. Власти ДНР заявили, что удар был нанесен ВСУ. Минобороны России подтвердило удар по колонии, заявив, что «данная вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен». В Генштабе Украины в ударе обвинили Вооруженные силы РФ. США расширили санкции против РФ США расширили санкции против РФ, включив в ограничительный список новых физических и юридических лиц. Как сообщает РИА Новости, под санкции попали президент «Центра поддержки и развития общественных инициатив» Наталья Бурлинова и российский общественный деятель Александр Ионов, «Антиглобалистское движение России», «Центр поддержки и развития общественных инициатив», ООО «Ионов Трансконтинентал» и «Глобальное информационное агентство "Стоп-империализм"».

Банк России готовится к отмене биржевых торгов долларом и евро

Банк России обсуждает с участниками рынка механизм формирования курса доллара и евро в случае прекращения торгов этими валютам на Московской бирже. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на источники. Центробанк прокомментировал РИА Новости публикации о подготовке к отмене торгов долларом и евро: санкции меняются, ЦБ моделирует с участниками рынка разные сценарии. Магазины Mango возобновили работу в Москве Магазины испанского бренда одежды Mango возобновили работу в московских торговых центрах «Атриум» и «Авиапарк». Ранее стало известно, что ритейлер Mango, сначала приостановивший работу в России, отказался от прямых продаж, но передал собственные магазины франчайзи.



DHL Express прекратит доставку по России Немецкая DHL Express после 31 августа прекратит доставку грузов и документов внутри России. В заявлении компании говорится, что решение было принято «в связи с существенными техническими сложностями, связанными с функционированием информационных систем и инфраструктуры, а также законодательными ограничениями». С 1 сентября компания продолжит оказывать услуги по доставке документов и грузов из России за границу.