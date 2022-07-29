Джонни Депп за несколько часов продал первую коллекцию картин. Взгляните на завитушки

Картины из дебютной коллекции актёра Джонни Деппа «Друзья и герои» (Friends And Heroes) были проданы за несколько часов в интернет-магазине Castle Fine Art, владеющем сетью галерей в Великобритании. За них заплатили 3 млн фунтов, то есть 3,65 млн долларов, сообщил телеканал Sky News.
Утром 28 июля Депп в соцсетях объявил о начале продаж, а уже вечером вся коллекция оказалась распродана. Реализовано 780 экземпляров. Один принт стоил 3,95 тысячи фунтов (4,8 тысячи долларов), набор из четырех — 14,95 тысячи фунтов (18 тысяч долларов). В описании картин галерея указала, что они имеют «характерные завитушки руки [мастера]».
В коллекцию вошли портреты гитариста рок-группы Rolling Stone Кита Ричардса, актера Аль Пачино, певца и поэта Боба Дилана, актрисы Элизабет Тейлор.