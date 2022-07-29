    Пробки

    3/10

    usd60.2eur61.22
    Куда пойти на выходныеШтаб по реновацииЮноши с говорящими фамилиямиОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Джонни Депп за несколько часов продал первую коллекцию картин. Взгляните на завитушки

    3249
    обсудить

    Картины из дебютной коллекции актёра Джонни Деппа «Друзья и герои» (Friends And Heroes) были проданы за несколько часов в интернет-магазине Castle Fine Art, владеющем сетью галерей в Великобритании. За них заплатили 3 млн фунтов, то есть 3,65 млн долларов, сообщил телеканал Sky News.

    Скриншот с сайта <a href="https://news.sky.com/story/johnny-depp-raises-around-3m-in-hours-by-selling-prints-from-his-debut-art-collection-12660784" class="io-leave-page _" target="_blank">Sky News</a>
    Скриншот с сайта Sky News
    ПоделитьсяПоделиться

    Утром 28 июля Депп в соцсетях объявил о начале продаж, а уже вечером вся коллекция оказалась распродана. Реализовано 780 экземпляров. Один принт стоил 3,95 тысячи фунтов (4,8 тысячи долларов), набор из четырех — 14,95 тысячи фунтов (18 тысяч долларов). В описании картин галерея указала, что они имеют «характерные завитушки руки [мастера]».

    В коллекцию вошли портреты гитариста рок-группы Rolling Stone Кита Ричардса, актера Аль Пачино, певца и поэта Боба Дилана, актрисы Элизабет Тейлор.

    Скриншот с сайта <a href="https://news.sky.com/story/johnny-depp-raises-around-3m-in-hours-by-selling-prints-from-his-debut-art-collection-12660784" class="io-leave-page _" target="_blank">Sky News</a>
    Скриншот с сайта Sky News

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close
    close