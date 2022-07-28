УЕФА начал проверку из-за кричалок фанатов «Фенербахче» про Путина

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проводит дисциплинарное расследование в отношении болельщиков турецкого «Фенербахче» во время матча квалификации Лиги чемпионов против киевского «Динамо» в Стамбуле.
Инспектор УЕФА по этике и дисциплине изучит возможное «неправомерное поведение» фанатов на игре, сообщает пресс-служба.
Матч состоялся накануне. Болельщики турецкого клуба начали скандировать имя российского президента Владимира Путина после того, как «Динамо» открыло счет. «Троллинг» соперника не помог «Фенербахче», который в итоге уступил со счетом 1:2 и вылетел из ЛЧ.