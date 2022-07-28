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    Вдали от парада. Лиговский тоже перекрыт для движения транспорта

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    3 комментария

    читатель «Фонтанки.ру»

    Неприятный сюрприз утром 28 июля ждал водителей в центре Петербурга. Лиговский проспект оказался перекрыт без предупреждения. На месте это объяснили репетицией военно-морского парада, хотя до Невы оттуда далековато.

    Фото: читатель «Фонтанки.ру»
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    Проезд по Лиговскому проспекту в сторону площади Восстания перекрыли возле дома 58, сообщают читатели «Фонтанки». Не проехать ни к вокзалу, ни на Лиговский, 50. На месте собралась толпа водителей. «Всем этим людям нужно проехать 500 метров и повернуть во двор, но их не пускают», — пишет читательница Татьяна. До Московского вокзала люди идут с сумками пешком.

    Фото: читатель «Фонтанки.ру»
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    Сотрудники ДПС на месте объясняют водителям, что дорога перекрыта из-за репетиции парада. Однако в списке перекрытий, опубликованном комитетом по транспорту Петербурга, Лиговский проспект не значится. Зона ограничений даже близко к нему не подходит.

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    Пользователи сервиса «Яндекс.Карты» пишут, что движение перекрыто до 13 часов. Ближайшие улицы встали в пробках. В «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидцы также добавляют, что на Суворовском проспекте в длинной очереди встали троллейбусы.

    Фото: читатель «Фонтанки.ру»
    Фото: читатель «Фонтанки.ру»
    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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