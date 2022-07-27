Поезда, едущие в Петербург, встали в Сочи из-за обвала грунта на пути

Среди поездов, задержанных на Черноморском побережье из-за схода селя в Сочи, есть два петербургских.
Список всех пассажирских поездов «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги:
- №114 Адлер — Санкт-Петербург,
- №480 Сухум — Санкт-Петербург,
- №808 «Ласточка» Имеретинский Курорт — Ростов,
- №802 Адлер — Краснодар,
- №531 Киров — Адлер,
- №305 Москва — Сухум,
- №115 Томск — Адлер,
- №451 Ижевск — Адлер,
- №309 Воркута — Адлер,
- №471 Москва — Адлер,
- №269 Чита — Имеретинский Курорт,
- №359 Калининград — Адлер,
- №459 Тамбов — Адлер,
- №643 Кисловодск — Адлер,
- №463 Челябинск — Адлер,
- №642 Ростов — Адлер,
- №638 Ростов — Адлер,
- №679 Владикавказ — Адлер,
- №465 Астрахань — Имеретинский Курорт,
- №44 Москва — Имеретинский Курорт,
- №488 Сухум — Самара,
- №234 Адлер — Москва,
- пригородные поезда №6801 Туапсе — Имеретинский Курорт, №6802 Имеретинский Курорт — Туапсе и №6803 Туапсе — Имеретинский Курорт.
ЧП случилось 27 июля в 3:16 на однопутном участке пути между станциями Чемитоквадже и Якорная Щель. Из-за залпового ливня произошёл сход селевых масс. В связи с попаданием опоры скально-обвальной сигнализации на железнодорожное полотно поезда остановились. На месте работали более 40 железнодорожников — специализированный подвижной состав. В 7:17 движение было восстановлено. Задержка составила до 4 часов.
Напомним, минувшей ночью в Сочи прошёл залповый ливень, затопило дороги и дома.