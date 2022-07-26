В Петербурге суд вынес решение по делу о поцелуе двух геев на фоне храма Святой Троицы «Кулич и Пасха»

В Невском районе Петербурга мировой суд вынес решение по делу об оскорблении чувств верующих в отношении фотографа Сергея Кондратьева. Как сообщает 26 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга, молодой человек получил штраф в размере 15 тысяч рублей за поцелуй со своим партнером на фоне храма Святой Троицы «Кулич и Пасха».



Дело по первой части статьи 148 было возбуждено следственным отделом по Невскому району главного следственного управления петербургского СК 15 апреля. В своих соцсетях Кондратьев разместил короткое видео, на котором мужчина целуется со своим парнем под песню «… твою мать, красотища какая», которая интонационно пародирует церковное песнопение. На фоне — храм Святой Троицы на проспекте Обуховской Обороны. Ролик увидела прихожанка церкви. Именно она обратилась в полицию, заявив, что пост оскорбил ее чувства.

