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    В Петербурге суд вынес решение по делу о поцелуе двух геев на фоне храма Святой Троицы «Кулич и Пасха»

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    В Невском районе Петербурга мировой суд вынес решение по делу об оскорблении чувств верующих в отношении фотографа Сергея Кондратьева. Как сообщает 26 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга, молодой человек получил штраф в размере 15 тысяч рублей за поцелуй со своим партнером на фоне храма Святой Троицы «Кулич и Пасха».

    Дело по первой части статьи 148 было возбуждено следственным отделом по Невскому району главного следственного управления петербургского СК 15 апреля. В своих соцсетях Кондратьев разместил короткое видео, на котором мужчина целуется со своим парнем под песню «… твою мать, красотища какая», которая интонационно пародирует церковное песнопение. На фоне — храм Святой Троицы на проспекте Обуховской Обороны. Ролик увидела прихожанка церкви. Именно она обратилась в полицию, заявив, что пост оскорбил ее чувства.

    На мировую петербурженка идти отказалась. Сергей же для заглаживания вины пожертвовал некую сумму в благотворительную организацию, которая оказывает помощь людям с ВИЧ. Примечательно, что следствие настаивало на том, чувства верующих оскорбляет сам факт поцелуя однополых партнеров. Однако в решении говорится, что Кондратьев виновен в использовании музыки с нецензурной лексикой на фоне церковных песнопений.

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    Комментарии 25

    alexpv26 Июл 2022 в 14:24
    Представляю сколько штрафов получил бы по теперешним горе-законам Брежнев и прочие лидеры КПСС, любившие целоваться не только на фоне храмов ,но и по всем каналам телевидения.
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