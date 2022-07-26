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    Жара приходит в Петербург, но ненадолго

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    Вторник, 26 июля, обещает стать самым жарким днём в Петербурге на этой неделе.

    Фото: Дорожный комитет Ленинградской области
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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в городе переменная облачность, без осадков, ветер умеренный. Днём воздух прогреется до 26–28 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

    Наш регион переходит под влияние небольшого промежуточного гребня антициклона, который очистит небо от облаков и поможет солнечным лучам хорошо прогреть воздушные массы, поясняет в своём телеграм-канале ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. В Ленинградской области, по его словам, ожидается 24–29 градусов. 30-градусной жары всё-таки не будет.

    Уже завтра похолодает до 21–23 градусов, возможны кратковременные дожди и гроза.

    Фото: Дорожный комитет Ленинградской области

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    Комментарии 1

    Antuan Rokanten26 Июл 2022 в 09:35
    Что же, возрадуемся последнему теплому дню.
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