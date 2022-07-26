Жара приходит в Петербург, но ненадолго

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в городе переменная облачность, без осадков, ветер умеренный. Днём воздух прогреется до 26–28 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться.



Наш регион переходит под влияние небольшого промежуточного гребня антициклона, который очистит небо от облаков и поможет солнечным лучам хорошо прогреть воздушные массы, поясняет в своём телеграм-канале ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. В Ленинградской области, по его словам, ожидается 24–29 градусов. 30-градусной жары всё-таки не будет.

