«Пошли, родимые». Под Петербургом окончательно проснулись грибы и оживились змеи

У петербургских грибников начинается богатый сезон. В лесу просыпается и их добыча, и кое-что менее приятное, рассказывают в соцсетях очевидцы.

«Ура, пошли родимые!», «Грибницы просыпаются, но и грибники не спят», «Вымокли до нитки, но уловом довольны», – хвастаются любители «тихой охоты» в группе «Грибы и грибники СПб» во «ВКонтакте». Кое-кто встретил в Лужском районе змей – точнее, «трех безногих ящерок и двух гадюк».