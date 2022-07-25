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    «Пошли, родимые». Под Петербургом окончательно проснулись грибы и оживились змеи

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    У петербургских грибников начинается богатый сезон. В лесу просыпается и их добыча, и кое-что менее приятное, рассказывают в соцсетях очевидцы.

    «Ура, пошли родимые!», «Грибницы просыпаются, но и грибники не спят», «Вымокли до нитки, но уловом довольны», – хвастаются любители «тихой охоты» в группе «Грибы и грибники СПб» во «ВКонтакте». Кое-кто встретил в Лужском районе змей – точнее, «трех безногих ящерок и двух гадюк».

    Радуются улову не только грибники: к поискам присоединяются и собаки, и даже игрушечная обезьянка по имени Джонни.

    Из разных районов Ленобласти (Ломоносовского, Приозерского, Тосненского и других) несут лисички, во Всеволожском многие находят белые и красные. Попадается в лукошки петербуржцев и ягода: черника, малина и земляника.

    Накануне «Фонтанка» тоже показывала, чем удалось поживиться грибникам в лесах под Петербургом.

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