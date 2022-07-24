Молились «грибному богу» и нашли «инопланетянина». Петербуржцы показывают улов с тихой охоты

Грибная охота в лесах под Петербургом завершилась для жителей крупным уловом. Корзины практически лопаются от разноцветных шляпок на ножках.
Фотографией с послеобеденной прогулки в группе «Грибы и грибники» 24 июля поделилась Кристина. Девушка гуляла в деревне Агалатово во Всеволожском районе Ленинградской области. «Эмоций море, прогулка удалась! Беляшей всего два, красных — 125, немного подберёзовиков», — рассказала горожанка.
Снимком, радующим глаз, поделилась и Ольга. Найденное под листьями и деревьями в Тосненском районе она украсила яркими белыми ромашками.
Две крупные корзины с лисичками и одну — с лесной черникой — также нашла Елена, успешно прогулявшаяся в Лужском районе.
А вот Наталье удача улыбнулась не сразу. «Прошла километра три без единого гриба, пока «грибной бог» не услышал молитвы и отсыпал мне две поляны разносортных белых, красных, бурых и рыжих, в основном молодых», — поделилась девушка.
За три часа на природе Юлия вместе с напарницей сумела собрать целую корзину солнечных лисичек. Приятным бонусом — яркие ягоды, из которых можно сделать варенье или сварить полезный компот.
О важности правильного запроса напомнила ещё одна любительница тихой охоты, которая отправлялась в лес в Курортном районе с мыслью о «красненьких». Сбылось. Только вот вместо желанных подосиновиков она получила в основном сыроежки. Попался и «инопланетянин» — гриб с огромными «глазами».