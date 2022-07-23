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    Пьера Нарцисса похоронили спустя месяц после смерти

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    Тело певца Пьера Нарцисса похоронили на его исторической родине в Камеруне. С момента смерти прошло больше месяца.

    Как рассказала 23 июля РИА Новости экс-супруга артиста Валерия Калачева, похороны Пьера Нарцисса прошли в субботу в Камеруне. Сама Калачева туда не поехала — билеты слишком дорогие и отношения с родственниками натянутые. Кроме того, у неё в планах еще поминки и концерт в честь певца в Москве.

    Как писала «Фонтанка», Пьер Нарцисс умер 21 июня на 46-м году жизни из-за проблем со здоровьем. Со скончавшимся артистом камерунского происхождения еще 30 июня простились в Москве. После этого отправка тела в Камерун затянулась.

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