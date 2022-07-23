Пьера Нарцисса похоронили спустя месяц после смерти

Тело певца Пьера Нарцисса похоронили на его исторической родине в Камеруне. С момента смерти прошло больше месяца.

Как рассказала 23 июля РИА Новости экс-супруга артиста Валерия Калачева, похороны Пьера Нарцисса прошли в субботу в Камеруне. Сама Калачева туда не поехала — билеты слишком дорогие и отношения с родственниками натянутые. Кроме того, у неё в планах еще поминки и концерт в честь певца в Москве.

Как писала «Фонтанка», Пьер Нарцисс умер 21 июня на 46-м году жизни из-за проблем со здоровьем. Со скончавшимся артистом камерунского происхождения еще 30 июня простились в Москве. После этого отправка тела в Камерун затянулась.