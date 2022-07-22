Врачи смогли восстановить сухожилия девочке, пострадавшей от нападения обезьяны в Подмосковье

Двухлетняя девочка, пострадавшая от нападения агрессивной обезьяны в Подмосковье, поправляется и переведена из реанимации в обычную палату. Об этом 22 июля сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова, которая навестила ребенка в клинике.



По словам омбудсмена, животное зубами порвало ребенку сухожилия на руке и ноге, однако операция прошла успешно и пальцы восстановили подвижность. Ксения Мишнова добавила, что девочка с семьей приехала из ЛНР и собирается остаться жить в Московской области.

