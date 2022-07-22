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    Врачи смогли восстановить сухожилия девочке, пострадавшей от нападения обезьяны в Подмосковье

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    Двухлетняя девочка, пострадавшая от нападения агрессивной обезьяны в Подмосковье, поправляется и переведена из реанимации в обычную палату. Об этом 22 июля сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова, которая навестила ребенка в клинике.

    По словам омбудсмена, животное зубами порвало ребенку сухожилия на руке и ноге, однако операция прошла успешно и пальцы восстановили подвижность. Ксения Мишнова добавила, что девочка с семьей приехала из ЛНР и собирается остаться жить в Московской области.

    Инцидент произошел накануне в деревне Терпигорьево Мытищинского района. Обезьяна убежала из домашнего зоопарка. Телеканал «360» выяснил, что владельцем животного является адвокат, который подтвердил факт бегства и добавил, что у мартышки имеются все необходимые прививки.

    По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, а также по факту халатности должностных лиц, осуществляющих полномочия в рамках государственного контроля.

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