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    Нападение агрессивной обезьяны на ребёнка в Мытищах стало уголовным делом

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    Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности было возбуждено после нападения обезьяны на 2-летнюю девочку в Мытищах. Об этом в четверг сообщает прокуратура Московской области.

    «Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры», — сообщили в пресс-службе 21 июля.

    «Фонтанка» писала, что в Подмосковье сбежавшая из вольера обезьяна напала и покалечила маленького ребенка. Агрессивный примат выбрался из частного зоопарка в деревне Терпигорьево и пробрался в соседский двор. Девочка попала в реанимацию с глубокими порезами и переломами пальцев.

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