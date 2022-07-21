Нападение агрессивной обезьяны на ребёнка в Мытищах стало уголовным делом

Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности было возбуждено после нападения обезьяны на 2-летнюю девочку в Мытищах. Об этом в четверг сообщает прокуратура Московской области.



«Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры», — сообщили в пресс-службе 21 июля.

«Фонтанка» писала, что в Подмосковье сбежавшая из вольера обезьяна напала и покалечила маленького ребенка. Агрессивный примат выбрался из частного зоопарка в деревне Терпигорьево и пробрался в соседский двор. Девочка попала в реанимацию с глубокими порезами и переломами пальцев.