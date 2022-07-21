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    Обезьяна напала на маленького ребенка в Подмосковье. Девочка попала в больницу

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    5 комментариев

    Сбежавшая из вольера обезьяна напала и покалечила маленького ребенка в Подмосковье 21 июля. Девочка оказалась в больнице с большой кровопотерей.

    Инцидент, который попал в объектив камеры видеонаблюдения, произошел в деревне Терпигорьево Мытищинского района. На кадрах видно, как во дворе частного дома гуляют четверо детей. Неожиданно на участке появляется агрессивный примат. Старшие успели убежать, и обезьяна накинулась на маленькую девочку. На помощь подоспели взрослые, которые смогли отбить ребенка у животного.

    «Обезьяна убежала из домашнего зоопарка частного дома, находящегося в деревне Терпигорьево. Эта мартышка сегодня напала на женщину, которая шла выбрасывать мусор на помойку. Но женщине повезло. Обошлось без травм», — сообщил изданию »Утро.ру» очевидец произошедшего.

    По данным BAZA, животное смогло удрать во время переселения — обезьяну поместили в другой вольер, из которого она смогла выбраться.

    Малышка после нападения оказалась в реанимации с глубокими порезами и переломами пальцев.

    Обезьяну поймали. На месте происшествия работает полиция, опрашивают детей и свидетелей ЧП.

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    Комментарии 5

    Свободу Лёхе!21 Июл 2022 в 18:43
    Грустное видео. Трое сбежавших, наверное, будущие юнармейцы - быстро бегают! Нечто взрослое, в тапках, тоже.. - так себе зрелище. Женщина - молодец! Малышу - Здоровья!
    +0-0
    vic_5e4cd1938d1a821 Июл 2022 в 18:07
    Все эти видео в интернете с обезьянами в кофтах, юбках, с ложками в лапах, снятые местными блогерами- мучителями в гонке за лайками.
    +0-0
    Slava_Rossii221 Июл 2022 в 18:01
    У деревни говорящее название -Терпигорьево, от слов терпеть горе.
    +1-0
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