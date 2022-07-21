Обезьяна напала на маленького ребенка в Подмосковье. Девочка попала в больницу

Сбежавшая из вольера обезьяна напала и покалечила маленького ребенка в Подмосковье 21 июля. Девочка оказалась в больнице с большой кровопотерей.

Инцидент, который попал в объектив камеры видеонаблюдения, произошел в деревне Терпигорьево Мытищинского района. На кадрах видно, как во дворе частного дома гуляют четверо детей. Неожиданно на участке появляется агрессивный примат. Старшие успели убежать, и обезьяна накинулась на маленькую девочку. На помощь подоспели взрослые, которые смогли отбить ребенка у животного.

«Обезьяна убежала из домашнего зоопарка частного дома, находящегося в деревне Терпигорьево. Эта мартышка сегодня напала на женщину, которая шла выбрасывать мусор на помойку. Но женщине повезло. Обошлось без травм», — сообщил изданию »Утро.ру» очевидец произошедшего.



По данным BAZA, животное смогло удрать во время переселения — обезьяну поместили в другой вольер, из которого она смогла выбраться.



Малышка после нападения оказалась в реанимации с глубокими порезами и переломами пальцев.



Обезьяну поймали. На месте происшествия работает полиция, опрашивают детей и свидетелей ЧП.

