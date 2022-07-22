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    Сотрудник судостроительного завода в Крыму посвятил подчиненного в гостайну и получил уголовное дело

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    Сотрудник судостроительного завода в Феодосии получил уголовное дело за разглашение гостайны. Его подчиненный в процессе работы узнал то, чего не следовало.

    Секретные сведения утекли в сентябре 2018 года, когда завод исполнял госконтракт на строительство малых ракетных кораблей, сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. В процессе работы сотрудник передал составляющие гостайну материалы своему подчиненному, не имеющему допуска к таким сведениям. ФСБ возбудила дело.

    Верховный суд Крыма учел, что мужчина полностью признал вину, а интересы государства не пострадали, и назначил штраф в размере 80 тысяч рублей.

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