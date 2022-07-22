Сотрудник судостроительного завода в Крыму посвятил подчиненного в гостайну и получил уголовное дело

Сотрудник судостроительного завода в Феодосии получил уголовное дело за разглашение гостайны. Его подчиненный в процессе работы узнал то, чего не следовало.



Секретные сведения утекли в сентябре 2018 года, когда завод исполнял госконтракт на строительство малых ракетных кораблей, сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. В процессе работы сотрудник передал составляющие гостайну материалы своему подчиненному, не имеющему допуска к таким сведениям. ФСБ возбудила дело.

