Сотрудник судостроительного завода в Крыму посвятил подчиненного в гостайну и получил уголовное дело

Сотрудник судостроительного завода в Феодосии получил уголовное дело за разглашение гостайны. Его подчиненный в процессе работы узнал то, чего не следовало.
Секретные сведения утекли в сентябре 2018 года, когда завод исполнял госконтракт на строительство малых ракетных кораблей, сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. В процессе работы сотрудник передал составляющие гостайну материалы своему подчиненному, не имеющему допуска к таким сведениям. ФСБ возбудила дело.
Верховный суд Крыма учел, что мужчина полностью признал вину, а интересы государства не пострадали, и назначил штраф в размере 80 тысяч рублей.