Прокуратура обжаловала оправдание художницы Юлии Цветковой*

Прокуратура подала апелляцию на приговор художницы Юлии Цветковой* (признана Минюстом РФ физлицом — СМИ-иноагентом. — Прим. ред.) из Комсомольска-на-Амуре, которую ранее оправдали по делу о распространении порнографии (пункт «б» части 3 статьи 242 УК РФ). Мать Цветковой Анна Ходырева рассказала об этом в социальных сетях.
Дата заседания пока неизвестна.
Ранее Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре оправдал Юлию Цветкову по реабилитирующим основаниям. Прокуратура просила приговорить художницу к трем годам лишения свободы.
Уголовное дело против Цветковой возбудили в ноябре 2019 года из-за рисунков в группе «Монологи вагины» в соцсети «ВКонтакте». В паблике активистка выкладывала абстрактные изображения женского тела. О том, почему силовики обратили внимание на художницу, читайте в материале «Фонтанки».