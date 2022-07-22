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    Прокуратура обжаловала оправдание художницы Юлии Цветковой*

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    Прокуратура подала апелляцию на приговор художницы Юлии Цветковой* (признана Минюстом РФ физлицом — СМИ-иноагентом. — Прим. ред.) из Комсомольска-на-Амуре, которую ранее оправдали по делу о распространении порнографии (пункт «б» части 3 статьи 242 УК РФ). Мать Цветковой Анна Ходырева рассказала об этом в социальных сетях.

    Дата заседания пока неизвестна.

    Ранее Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре оправдал Юлию Цветкову по реабилитирующим основаниям. Прокуратура просила приговорить художницу к трем годам лишения свободы.

    Уголовное дело против Цветковой возбудили в ноябре 2019 года из-за рисунков в группе «Монологи вагины» в соцсети «ВКонтакте». В паблике активистка выкладывала абстрактные изображения женского тела. О том, почему силовики обратили внимание на художницу, читайте в материале «Фонтанки».

    *В июне Минюст признал Юлию Цветкову СМИ — иностранным агентом.

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