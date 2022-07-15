Суд оправдал художницу Цветкову*, которую обвиняли в распространении порнографии

Центральный районный суд города Комсомольска-на-Амуре оправдал художницу Юлию Цветкову* (признана Минюстом РФ физлицом — СМИ-иноагентом. — Прим. ред.) по реабилитирующим основаниям. «Процесс длиною три года завершился победой стороны защиты»,— сообщает утром в пятницу, 15 июля, телеграм-канал в поддержку Цветковой.
При этом в сообщении указано, что в течение 10 дней прокуратура может подать апелляцию. «Радуемся, но пока не окончательно», — отмечают сторонники Цветковой.
Информацию об оправдании художницы СМИ позже подтвердила ее мать.
Ранее «Фонтанка» писала, что суд Комсомольска-на-Амуре постановил заблокировать группу «Монологи вагины» в соцсети «ВКонтакте», созданную ЛГБТ-активисткой и художницей Юлией Цветковой. Под знаком «18+» она публиковала изображения женского тела. Сама Цветкова была отправлена под домашний арест. После четырех месяцев меры пресечения в марте 2020 года Цветкову отпустили под подписку о невыезде, первое заседание по ее делу состоялось в марте 2021 года.
* В июне 2022 года внесена Минюстом РФ в реестр физлиц — СМИ-иноагентов.