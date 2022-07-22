Путин лишил биатлонистку Жураускайте российского гражданства после ее решения выступать за сборную Литвы

Президент России Владимир Путин подписал указ о выходе из гражданства России биатлонистки Лидии Жураускайте. Документ об этом опубликован 22 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
23-летняя биатлонистка ранее сама приняла решение отказаться от российского гражданства ради возможности выступить за сборную Литвы. Прадедушка Лидии был литовцем, при этом сама спортсменка не говорит по-литовски.
«Моя главная цель — это выступление на Олимпийских играх в Италии», — говорила ранее спортсменка, комментируя журналистам свое желание перейти в сборную Литвы.
Отметим, что Жураускайте никогда не котировалось высоко в России. Она не попадала в национальную сборную и не занимала призовых мест на российских юниорских соревнованиях.