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    Путин лишил биатлонистку Жураускайте российского гражданства после ее решения выступать за сборную Литвы

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    21 комментарий

    Президент России Владимир Путин подписал указ о выходе из гражданства России биатлонистки Лидии Жураускайте. Документ об этом опубликован 22 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

    23-летняя биатлонистка ранее сама приняла решение отказаться от российского гражданства ради возможности выступить за сборную Литвы. Прадедушка Лидии был литовцем, при этом сама спортсменка не говорит по-литовски.

    «Моя главная цель — это выступление на Олимпийских играх в Италии», — говорила ранее спортсменка, комментируя журналистам свое желание перейти в сборную Литвы.

    Отметим, что Жураускайте никогда не котировалось высоко в России. Она не попадала в национальную сборную и не занимала призовых мест на российских юниорских соревнованиях.

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    Комментарии 21

    hal900022 Июл 2022 в 13:07
    Похоже нам жопа....
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