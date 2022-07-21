Венгрия просит у России еще газа. Лавров пообещал незамедлительно рассмотреть запрос

Россия незамедлительно рассмотрит просьбу Венгрии о поставках дополнительных объемов газа. Об этом 21 июля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Москве.



«Интересам наших стран в полной мере отвечает полное выполнение долгосрочных контрактов на экспорт природного газа из России, которые были заключены в прошлом году. Сегодня наши коллеги сообщили о заинтересованности венгерского правительства дополнительно закупить природный газ в текущем году. Эта просьба будет незамедлительно доложена и рассмотрена», — сообщил Лавров (цитата по ТАСС).

