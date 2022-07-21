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    Венгрия просит у России еще газа. Лавров пообещал незамедлительно рассмотреть запрос

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    Россия незамедлительно рассмотрит просьбу Венгрии о поставках дополнительных объемов газа. Об этом 21 июля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Москве.

    «Интересам наших стран в полной мере отвечает полное выполнение долгосрочных контрактов на экспорт природного газа из России, которые были заключены в прошлом году. Сегодня наши коллеги сообщили о заинтересованности венгерского правительства дополнительно закупить природный газ в текущем году. Эта просьба будет незамедлительно доложена и рассмотрена», — сообщил Лавров (цитата по ТАСС).

    По словам официального представителя МИД Венгрии Мате Пацолаи, Будапешт намерен закупить 700 млн куб. м газа «для обеспечения безопасности энергоснабжения».

    Утром 21 июля в Германию по газопроводу «Северный поток» снова начал поступать газ после проведения технических работ. В ЕС опасались, что этого не случится, и начали готовиться к зиме без российского газа. В Еврокомиссии призвали страны-члены ЕС сократить потребление на 15%, однако ряд стран — Испания, Португалия и Греция — уже отказались это сделать.

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