ЕС готовится к первой зиме без российского газа. Потребление сократят на 15%

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, заявила, что ведомство считает «вероятным» сценарий полного отключения российского газа и призывает страны ЕС сократить потребление газа на 15% (эквивалент 40 млрд куб. м.)

«Мы приняли решение: мы готовимся к зиме без российского газа. Чтобы продержаться эту зиму и, возможно, следующую зиму, государства ЕС могут продлить работу своих АЭС или угольных станций», — сообщил он (цитата по ТАСС ).

Евросоюз решил начать подготовку к первой зиме без российского газа. Об этом 20 июля заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Согласно плану действий ЕК по подготовке к отключению российского газа, страны ЕС должны до конца сентября представить планы сокращения потребления на 15% на период до 31 марта 2023 года.



Ранее издание Bloomberg сообщило, что Еврокомиссия опасается, что Россия не возобновит поставки по «Северному потоку» 21 июля — в этот день должно завершиться техобслуживание газопровода.



Тем не менее Владимир Путин заверил, что «Газпром» «всегда выполнял, выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, если, конечно, это кому-то нужно». В самой компании также отметили, что до сих пор не получили документы, позволяющие Siemens поставить газотурбинный двигатель из Канады для КС «Портовая» в условиях санкций. Турбина необходима для эксплуатации «Северного потока», она находилась в Канаде на ремонте и застряла из-за новых ограничений.