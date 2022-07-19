Bloomberg: Еврокомиссия опасается, что Россия не возобновит поставки по «Северному потоку» на этой неделе

Еврокомиссия не думает, что поставки газа по «Северному потоку» возобновятся на этой неделе, и готовится к худшему. Об этом 19 июля сообщает Bloomberg со ссылкой на комиссара ЕС по вопросам бюджета Йоханнеса Хана.



«Мы работаем, исходя из того, что он [«Северный поток»] не вернется в строй. И в этом случае необходимо принять определенные дополнительные меры», — уточнил он.



Газопровод остановили на плановое техобслуживание 11 июля. Оно должно продлиться до 21-го числа, но в Европе беспокоятся: в июне Россия уже сократила поставки газа, объяснив это техническими проблемами.

