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    Bloomberg: Еврокомиссия опасается, что Россия не возобновит поставки по «Северному потоку» на этой неделе

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    6 комментариев

    Еврокомиссия не думает, что поставки газа по «Северному потоку» возобновятся на этой неделе, и готовится к худшему. Об этом 19 июля сообщает Bloomberg со ссылкой на комиссара ЕС по вопросам бюджета Йоханнеса Хана.

    «Мы работаем, исходя из того, что он [«Северный поток»] не вернется в строй. И в этом случае необходимо принять определенные дополнительные меры», — уточнил он.

    Газопровод остановили на плановое техобслуживание 11 июля. Оно должно продлиться до 21-го числа, но в Европе беспокоятся: в июне Россия уже сократила поставки газа, объяснив это техническими проблемами.

    На случай полного прекращения поставок газа из России Еврокомиссия разработала план, включающий сокращение его потребления и другие меры.

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    Комментарии 6

    kоt-obormot19 Июл 2022 в 15:49
    Статья 29 Конституции РФ гарантирует каждому свободу мысли и слова, право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом; гарантируется свобода массовой информации; цензура запрещается.©
    +0-0
    Huga Birchtree19 Июл 2022 в 15:40
    Уважаемая редакция, вы сегодня допускает ошибку за ошибкой! В данном контексте слово "опасается" пишется с двумя "с".
    +0-0
    Две монеты19 Июл 2022 в 15:25
    Есть огромная разница между "кто-то не считает что событие случится" и "кто-то боится того, что событие случится". Еврокомиссия не боится, она безэмоционально озвучивает своё экспертное мнение. Не нужно предвносить в новости капельку пропаганды. Это путь в бездну.
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