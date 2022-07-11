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    «Северный поток», передающий газ в Европу, останавливают на техобслуживание

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    6 комментариев

    Газопровод «Северный поток» («Северный поток — 1»), который считается ключевым для транспортировки газа из России в Европу, останавливается на плановое техобслуживание, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации, 11 июля. Оно продлится до 21 июля. Оператор Nord Stream AG остановит обе нитки газопровода.

    «Техническое обслуживание с полной остановкой работы проводится на объектах газовой отрасли, как правило, раз в год. Профилактические остановки синхронизируются по всей цепочке добычи и логистики газа — от месторождения до конечного потребителя. Этот график согласуется газотранспортными операторами многих стран — производителей, потребителей, транзитеров. Сроки этого ремонта были опубликованы в сентябре прошлого года и с тех пор не менялись», — сообщает 11 июля «Интерфакс».

    Это рутинное событие вызывает повышенное внимание на фоне отношений России и Запада. Участники рынка полагают, что остановка может усилить дефицит газа в Европе, поскольку объёмы поставок не будут переброшены на альтернативные маршруты.

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    Комментарии 6

    26060803111 Июл 2022 в 09:22
    Чтож, можно начинать реконструкцию трассы Кола на 58 км, которой мешал СП который проходит под трассой. Ждем!
    +0-0
    Huga Birchtree11 Июл 2022 в 09:21
    Во времена планового технического обслуживания могут быть выявлены неполадки, требующие длительных ремонтных работ, что не позволит запустить газопровод в назначенные сроки.
    +0-0
    BobCat211 Июл 2022 в 09:11
    Интересно, а Газпром и его многочисленные дочерние общества на что жить будут в это время? Или субсидию попросят?
    +0-0
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