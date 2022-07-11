«Северный поток», передающий газ в Европу, останавливают на техобслуживание

Газопровод «Северный поток» («Северный поток — 1»), который считается ключевым для транспортировки газа из России в Европу, останавливается на плановое техобслуживание, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации, 11 июля. Оно продлится до 21 июля. Оператор Nord Stream AG остановит обе нитки газопровода.



«Техническое обслуживание с полной остановкой работы проводится на объектах газовой отрасли, как правило, раз в год. Профилактические остановки синхронизируются по всей цепочке добычи и логистики газа — от месторождения до конечного потребителя. Этот график согласуется газотранспортными операторами многих стран — производителей, потребителей, транзитеров. Сроки этого ремонта были опубликованы в сентябре прошлого года и с тех пор не менялись», — сообщает 11 июля «Интерфакс».

