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    Bloomberg: Еврокомиссия разработала план на случай полного отключения поставок газа из России

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    Европейская комиссия готовится к одностороннему прекращению поставок газа в ЕС со стороны России. Меры, которые планируется предпринять, уже прописаны в специальном документе. Об этом 13 июля сообщает Bloomberg со ссылкой на разработанный ЕК порядок действий.

    «Действие сейчас может уменьшить влияние внезапного перебоя в поставках на одну треть», — говорится в документе Евросоюза (цитата по Bloomberg).

    Отмечается, что самой большой проблемой в ЕС сейчас видят заполнение хранилищ перед похолоданием и зимой. Достаточные запасы газа помогут справиться с пиковым спросом на отопление и электроэнергию. Также заполненные газохранилища позволят странам Евросоюза передавать ресурсы друг другу. Так может быть обеспечено достаточное количество газа для всех стран-членов.

    Операторы газовой системы Европейского Союза провели моделирование ситуации. Оно показало, что, если газ будет отключен в июле, объем хранения в ноябре упадет до 65 — 71 процента. Это сильно меньше целевого показателя в 80%.

    Согласно данным, оказавшимся в распоряжении издания, общий поток газа из России в ЕС сейчас составляет меньше 30 процентов от среднего показателя за последние 5 лет. В расчет брался период с 2016-го по 2021 год. Сокращение поставок уже затронуло 12 стран — членов ЕС.

    Еврокомиссия собирается рекомендовать распределять газ не только с учетом приоритетов в критически важных областях (например, в дома людей или больницы), но и учитывать ряд других немаловажных критериев. В частности, уделять внимание цепочкам поставок, конкурентоспособности предприятий и предоставлению основных товаров и услуг для экономики.

    «Газовая ситуация в ЕС находится на критическом этапе, — цитирует документ Bloomberg. — Каждый может экономить газ».

    В качестве основных мер защиты ЕС от газового кризиса предлагаются следующие:

    • переход на альтернативное топливо как в промышленности, так и в энергетике;
    • введение рыночных мер (например, аукционов или тендеров), чтобы поощрить уменьшение аппетитов крупных потребителей;
    • установление обязательных лимитов потребления на время кризиса и проведение информационных кампаний по сокращению потребления.

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