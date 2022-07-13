Bloomberg: Еврокомиссия разработала план на случай полного отключения поставок газа из России

Европейская комиссия готовится к одностороннему прекращению поставок газа в ЕС со стороны России. Меры, которые планируется предпринять, уже прописаны в специальном документе. Об этом 13 июля сообщает Bloomberg со ссылкой на разработанный ЕК порядок действий.



«Действие сейчас может уменьшить влияние внезапного перебоя в поставках на одну треть», — говорится в документе Евросоюза (цитата по Bloomberg).



Отмечается, что самой большой проблемой в ЕС сейчас видят заполнение хранилищ перед похолоданием и зимой. Достаточные запасы газа помогут справиться с пиковым спросом на отопление и электроэнергию. Также заполненные газохранилища позволят странам Евросоюза передавать ресурсы друг другу. Так может быть обеспечено достаточное количество газа для всех стран-членов.

