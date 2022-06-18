«Блумберг»: Европа перешла на газ из зимнего резерва из-за сокращения российских поставок

Коммунальные предприятия Европы перешли на использование газа из зимнего резерва, сообщает Bloomberg 17 июня. Как отмечает агентство, причиной стало сокращение поставок природного газа из России.
По состоянию на вторник, склады в Европе были заполнены примерно на 52%. По последним данным ассоциации, представляющей интересы европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, запасы топлива снизились на 1 процентный пункт, но все еще остаются вблизи среднего пятилетнего уровня, передает «Блумберг».
14 июня «Газпром» заявил, что поставки в газопровод «Северный поток» снизятся с плановых 167 миллионов кубометров в сутки до 100 миллионов. Причиной в холдинге назвали несвоевременный ремонт газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens и технические неисправности двигателей. В Германии отметили, что ремонтные работы не оправдание такому резкому сокращению поставок.