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    «Блумберг»: Европа перешла на газ из зимнего резерва из-за сокращения российских поставок

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    Коммунальные предприятия Европы перешли на использование газа из зимнего резерва, сообщает Bloomberg 17 июня. Как отмечает агентство, причиной стало сокращение поставок природного газа из России.

    По состоянию на вторник, склады в Европе были заполнены примерно на 52%. По последним данным ассоциации, представляющей интересы европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, запасы топлива снизились на 1 процентный пункт, но все еще остаются вблизи среднего пятилетнего уровня, передает «Блумберг».

    14 июня «Газпром» заявил, что поставки в газопровод «Северный поток» снизятся с плановых 167 миллионов кубометров в сутки до 100 миллионов. Причиной в холдинге назвали несвоевременный ремонт газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens и технические неисправности двигателей. В Германии отметили, что ремонтные работы не оправдание такому резкому сокращению поставок.

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