В Германии не верят, что сокращение поставок газа по «Северному потоку» связано лишь с техническими работами

Представитель Министерства по делам экономики и защиты климата Германии заявил, что сокращение прокачки газа по «Северному потоку» на 40% не может быть оправдано проведением технических работ.
«Что я могу сказать, так это то, что необходимые ремонтные работы не оправдывают такого сокращения потоков газа», — цитирует представителя германского министерства 17 июня ТАСС. При этом собеседник агентства подтвердил, что правительство ФРГ ведет переговоры с Канадой по оборудованию для газопровода «Северный поток», которое находится на ремонте в североамериканской стране. «Да, такие контакты с канадской стороной имеют место уже несколько дней», — пояснил он.
Напомним, 14 июня «Газпром» заявил об остановке одного из компрессоров из-за несвоевременного ремонта агрегатов компанией Siemens и технических неисправностей двигателей, что привело к падению поставок в газопровод «Северный поток» на 40% — с плановых 167 миллионов кубометров в сутки до 100 миллионов. На следующий день в компании сообщили, что останавливают эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на компрессорной станции «Портовая».
Позднее ситуацию с поставками газа в Европу по «Северному потоку» прокомментировал глава «Газпрома» Алексей Миллер.