В Германии не верят, что сокращение поставок газа по «Северному потоку» связано лишь с техническими работами

Представитель Министерства по делам экономики и защиты климата Германии заявил, что сокращение прокачки газа по «Северному потоку» на 40% не может быть оправдано проведением технических работ.



«Что я могу сказать, так это то, что необходимые ремонтные работы не оправдывают такого сокращения потоков газа», — цитирует представителя германского министерства 17 июня ТАСС. При этом собеседник агентства подтвердил, что правительство ФРГ ведет переговоры с Канадой по оборудованию для газопровода «Северный поток», которое находится на ремонте в североамериканской стране. «Да, такие контакты с канадской стороной имеют место уже несколько дней», — пояснил он.

