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    В Германии не верят, что сокращение поставок газа по «Северному потоку» связано лишь с техническими работами

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    4 комментария

    Представитель Министерства по делам экономики и защиты климата Германии заявил, что сокращение прокачки газа по «Северному потоку» на 40% не может быть оправдано проведением технических работ.

    «Что я могу сказать, так это то, что необходимые ремонтные работы не оправдывают такого сокращения потоков газа», — цитирует представителя германского министерства 17 июня ТАСС. При этом собеседник агентства подтвердил, что правительство ФРГ ведет переговоры с Канадой по оборудованию для газопровода «Северный поток», которое находится на ремонте в североамериканской стране. «Да, такие контакты с канадской стороной имеют место уже несколько дней», — пояснил он.

    Напомним, 14 июня «Газпром» заявил об остановке одного из компрессоров из-за несвоевременного ремонта агрегатов компанией Siemens и технических неисправностей двигателей, что привело к падению поставок в газопровод «Северный поток» на 40% — с плановых 167 миллионов кубометров в сутки до 100 миллионов. На следующий день в компании сообщили, что останавливают эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на компрессорной станции «Портовая».

    Позднее ситуацию с поставками газа в Европу по «Северному потоку» прокомментировал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

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    Комментарии (4)

    Zdobsi
    Только русскому человеку известно, что русские насосы выдержат, а вот немецкому оборудованию, если его так эксплуатировать кирдык. Так что ремонт своевременный-это не вопрос веры. Уже проверяли-у немцев оборудование сколько заявлено, столько и отработает. А немцы думают, что они в гостях у Якубовича на Поле чудес. Тут вам не угадайка, все понятно, чините и обрящете.
    Дежурный по объединению
    Ой, а что случилось? Ведь только Австрию отключили.
    Piter Russo
    Тех.инспекция немцев будет в июле, она и подтвердит.
    Да и если бы не верили не писали бы немецкие журналисты о переговорах с Канадой по возврату турбины в РФ.
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