«Такие выходки будут жестко пресекаться». Жительнице Екатеринбурга грозит арест за тверк на фоне Ельцин Центра

В Екатеринбурге против блогерши и преподавательницы танцев Яны Кэт возбудили административное дело о мелком хулиганстве за тверк на фоне Ельцин Центра. Информацию об этом «Фонтанке» 21 июля подтвердил руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.

Фото: Скриншот видео / соцсети Яны Кэт Поделиться Поделиться





«Информация о доставлении в полицию любительницы вызывающе потанцевать в общественном месте не является фейком. В отношении молодой «артистки» представители МВД из ОП № 9 возбудили административное делопроизводство по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Данная статья предусматривает штрафные санкции либо арест на срок до 15 суток», — объяснил представитель регионального главка.



Как рассказал Горелых, блогерша уже в своем поступке раскаялась. «Это хорошо, что девушка осознала, что перешла грань приличия, и раскаялась в содеянном. Может быть, других любительниц откровенных плясок это остановит от подобных поступков. Умные должны учиться на чужих ошибках. Ловцам покемонов, страждущим с риском для собственной жизни получить острые ощущения, катаясь между вагонами метро, позади трамваев, забираться на купола храмов, показывать свои интимные принадлежности на фоне религиозных объектов и прочим танцорам рекомендую в Свердловской области впредь подобными шоу не заниматься. Анархии в нашем регионе не было, нет и не будет. Все такие выходки будут жестко пресекаться полицией», — подвел он итог.



Какое именно решение будет вынесено по делу о танце, пока неизвестно.

Сама Кэт рассказала E1, что преподает тверк с 17 лет. Свой поступок она объяснила так: «Просто полтора года не выходила в люди, танцевала только в клубах и помещениях. Решила вспомнить молодость и вернуться. Было немного непривычно, но я не получила ни одной плохой реакции, все хлопали и поддерживали».