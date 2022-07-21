В Солнечном полицейский выстрелил в нарушителя, который пошел на него с ножом

Сотруднику полиции пришлось стрелять по нарушителю в ночь на 21 июля в Курортном районе Петербурга. Бытовая ссора, на которую ехал наряд, приняла неожиданный оборот.
По данным «Фонтанки», полиция приехала в один из домов Солнечного после сообщения о пьяном мужчине, учинившем конфликт в своей семье. Когда агрессор увидел людей в форме, он якобы пошел на них с ножом. Прозвучал предупредительный выстрел, вторая пуля попала в жителя поселка.
По предварительным данным, мужчина скончался в машине скорой помощи. «Фонтанка» запросила комментарий в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.