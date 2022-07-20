Молодой футболист «Крыльев Советов» с тренировки попал в больницу

«Во вторник Сергей Пиняев почувствовал недомогание во время тренировки. Сейчас футболист находится на обследовании. Информация о том, что Пиняева увезли с тренировки в реанимацию, а также о проблемах с рукой не соответствует действительности. Ситуация находится под контролем медицинского штаба. Ждём скорейшего выздоровления!» — прокомментировали инцидент в пресс-службе «Крыльев Советов».

Полузащитник футбольного клуба «Крылья Советов» Сергей Пиняев был срочно госпитализирован с тренировки команды. По предварительной информации, это могло произойти из-за попадания в лёгкие кусочка травы, пишет 20 июля «Чемпионат» .

Пиняев считается одним из подающих надежды молодых игроков России. С 2017 года несколько раз стажировался в академии «Манчестер Юнайтед». В 15 лет дебютировал в ФНЛ в составе «Чертаново», а в 16 лет впервые вышел на игру РПЛ, уже будучи футболистом самарской команды.



«Крылья Советов» сыграют с «Зенитом» в пятницу, 22 июля, в Петербурге в матче второго тура РПЛ.

