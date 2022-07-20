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    Молодой футболист «Крыльев Советов» с тренировки попал в больницу

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    Полузащитник футбольного клуба «Крылья Советов» Сергей Пиняев был срочно госпитализирован с тренировки команды. По предварительной информации, это могло произойти из-за попадания в лёгкие кусочка травы, пишет 20 июля «Чемпионат».

    «Во вторник Сергей Пиняев почувствовал недомогание во время тренировки. Сейчас футболист находится на обследовании. Информация о том, что Пиняева увезли с тренировки в реанимацию, а также о проблемах с рукой не соответствует действительности. Ситуация находится под контролем медицинского штаба. Ждём скорейшего выздоровления!» — прокомментировали инцидент в пресс-службе «Крыльев Советов».

    Пиняев считается одним из подающих надежды молодых игроков России. С 2017 года несколько раз стажировался в академии «Манчестер Юнайтед». В 15 лет дебютировал в ФНЛ в составе «Чертаново», а в 16 лет впервые вышел на игру РПЛ, уже будучи футболистом самарской команды.

    «Крылья Советов» сыграют с «Зенитом» в пятницу, 22 июля, в Петербурге в матче второго тура РПЛ.

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